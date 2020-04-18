Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 16 выпуск от 18.04.2020

18 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов снова предложит простое и оригинальное меню на день. Золотистые и ароматные французские тосты с ванильным соусом – на завтрак. Легкий, но при этом питательный суп с клецками на курином бульоне – на обед. А также шеф-повар поделится рецептом стратегического блюда на все случаи жизни – запеченных ленивых пельменей, которые отлично подойдут для ужина. А ведущий Андрей Доманский в этой программе поделится лайфхаком, как быстро почистить морковь.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

Напомним,