Готовим вместе: Испанская кухня (эфир от 07.06.2020)
7 июня в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Испанская кухня впитала в себя римские и мавританские традиции, французские и африканские элементы, традиционную канву средиземноморской кухни, а также множество элементов, завезенных из Нового Света. Но, несмотря на все разнообразие, ее блюда очень просты в приготовлении. Убедиться в этом смогут и зрители нового выпуска «Готовим вместе». В меню этой программы: эскабече из скумбрии; раксо из свинины; миндальный пирог «Сантьяго».
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.