Готовим вместе: Испанская кухня (эфир от 07.06.2020)

7 июня 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Испанская кухня (эфир от 07.06.2020)

7 июня в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

Испанская кухня впитала в себя римские и мавританские традиции, французские и африканские элементы, традиционную канву средиземноморской кухни, а также множество элементов, завезенных из Нового Света. Но, несмотря на все разнообразие, ее блюда очень просты в приготовлении. Убедиться в этом смогут и зрители нового выпуска «Готовим вместе». В меню этой программы: эскабече из скумбрии; раксо из свинины; миндальный пирог «Сантьяго».

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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