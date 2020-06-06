Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 06.06.2020

6 июня в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Начинать день лучше с полезного завтрака – например, с вкуснейших воздушных сырников с изюмом со сметанно-ирисовым топингом. На обед шеф-повар Андрей Дромов предлагает зрителям приготовить ароматный крем-суп из шампиньонов. А завершить день поможет идеальный ужин: сочные куриные бедра, тушенные в соусе из томатов с корнишонами. А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске проведет высокоградусный эксперимент: продемонстрирует взаимодействие разных плотностей двух жидкостей при помощи коньяка и воды.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.