Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 06.06.2020

6 июня 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 17 выпуск от 06.06.2020

6 июня в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Начинать день лучше с полезного завтрака – например, с вкуснейших воздушных сырников с изюмом со сметанно-ирисовым топингом. На обед шеф-повар Андрей Дромов предлагает зрителям приготовить ароматный крем-суп из шампиньонов. А завершить день поможет идеальный ужин: сочные куриные бедра, тушенные в соусе из томатов с корнишонами. А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске проведет высокоградусный эксперимент: продемонстрирует взаимодействие разных плотностей двух жидкостей при помощи коньяка и воды.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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