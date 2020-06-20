Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 20.06.2020

20 июня 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 20.06.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 20.06.2020
пресс-служба

20 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов порадует телезрителей новым меню на день. На завтрак он предложит приготовить румяные слойки с крем-сыром, зеленью и вареным яйцом, на обед –  быстрый суп с пельменями, а на ужин – нежнейшие картофельные кнели с ветчиной, сыром и зеленью под сырно-сливочным соусом. А ведущий Андрей Доманский научит зрителей своему быстрому методу нарезки яиц.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 20 июня в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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