Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 21 выпуск от 04.07.2020

4 июля 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 21 выпуск от 04.07.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 21 выпуск от 04.07.2020
пресс-служба

4 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: как насчет пышных и румяных оладий с яблочным припеком и ярким ароматом корицы на завтрак? А изысканного крем-супа из цветной капусты с голубым сыром на обед? Или филе белой рыбы в сливочно-чесночном соусе с картофельно-сельдереевым пюре на ужин? Все эти блюда телезрители смогут приготовить вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым. А ведущий Андрей Доманский в этой программе научит, как очистить яблоки в считанные секунды.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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