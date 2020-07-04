Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 21 выпуск от 04.07.2020
4 июля 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 21 выпуск от 04.07.2020
пресс-служба
4 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: как насчет пышных и румяных оладий с яблочным припеком и ярким ароматом корицы на завтрак? А изысканного крем-супа из цветной капусты с голубым сыром на обед? Или филе белой рыбы в сливочно-чесночном соусе с картофельно-сельдереевым пюре на ужин? Все эти блюда телезрители смогут приготовить вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым. А ведущий Андрей Доманский в этой программе научит, как очистить яблоки в считанные секунды.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.