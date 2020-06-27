Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 27.06.2020

27 июня 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 27.06.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 27.06.2020
пресс-служба

27 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов составит меню на день из блюд разных национальных кухонь мира. Он предложит телезрителям начать утро с сытного американского завтрака – яиц пашот с ветчиной и кефирно-масляным бисквитом. Побаловать себя немецким обедом – сырным супом на пиве с беконом и брокколи. А к ужину добавить паназиатских ноток и приготовить пикантную телятину, тушенную в кисло-сладком соусе с нежными овощами. А ведущий Андрей Доманский процесс готовки разбавит яркими красками: проведет на кухне зрелищный химический эксперимент. Не пропустите!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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