Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 27.06.2020
27 июня 2020 09:00
Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 20 выпуск от 27.06.2020
пресс-служба
27 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня
: шеф-повар Андрей Дромов составит меню на день из блюд разных национальных кухонь мира. Он предложит телезрителям начать утро с сытного американского завтрака – яиц пашот с ветчиной и кефирно-масляным бисквитом. Побаловать себя немецким обедом – сырным супом на пиве с беконом и брокколи. А к ужину добавить паназиатских ноток и приготовить пикантную телятину, тушенную в кисло-сладком соусе с нежными овощами. А ведущий Андрей Доманский процесс готовки разбавит яркими красками: проведет на кухне зрелищный химический эксперимент. Не пропустите!
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.