Готовим вместе: Украинская кухня (эфир от 28.06.2020)

28 июня 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Украинская кухня (эфир от 28.06.2020)
Готовим вместе: Украинская кухня (эфир от 28.06.2020)
пресс-служба

28 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: в праздник День Конституции Украины шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский докажут телезрителям, что украинская кухня – одна из самых вкусных и разнообразных в мире. В меню этой программы: картофельные палюшки со шкварками, жареным луком и брынзой; крученики из свинины с сыром и грибами; печенья по-домашнему.

Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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