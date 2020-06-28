Готовим вместе: Украинская кухня (эфир от 28.06.2020)
28 июня 2020 09:00
Готовим вместе: Украинская кухня (эфир от 28.06.2020)
пресс-служба
28 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: в праздник День Конституции Украины шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский докажут телезрителям, что украинская кухня – одна из самых вкусных и разнообразных в мире. В меню этой программы: картофельные палюшки со шкварками, жареным луком и брынзой; крученики из свинины с сыром и грибами; печенья по-домашнему.
Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.