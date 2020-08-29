Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 29.08.2020

29 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 29.08.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 29.08.2020
пресс-служба

29 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится с телезрителями рецептами блюд, которыми можно порадовать всех членов семьи. Омлет фриттата с зеленым горошком и сыром фета – на завтрак, ленивые голубцы на обед и овощное рагу «Писто Манчего» на ужин – идеальное меню выходного дня! А ведущий Андрей Доманский проведет новый эксперимент: проверит, действительно ли невозможно раздавить яйцо рукой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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