Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 29.08.2020
29 августа 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 25 выпуск от 29.08.2020
пресс-служба
29 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится с телезрителями рецептами блюд, которыми можно порадовать всех членов семьи. Омлет фриттата с зеленым горошком и сыром фета – на завтрак, ленивые голубцы на обед и овощное рагу «Писто Манчего» на ужин – идеальное меню выходного дня! А ведущий Андрей Доманский проведет новый эксперимент: проверит, действительно ли невозможно раздавить яйцо рукой.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.