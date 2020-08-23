Готовим вместе: Бургеры на гриле (эфир от 23.08.2020)

23 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Бургеры на гриле (эфир от 23.08.2020)
Готовим вместе: Бургеры на гриле (эфир от 23.08.2020)
пресс-служба канала Интер

23 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 22.08.2020
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – бургеры на гриле. Ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов снова готовят на природе, а значит, телезрителей ждут новые оригинальные рецепты для гриля. Новую программу они посвятят блюду, которое обожают почти все, – бургеру. И, что интересно, для приготовления одного из них Андрей Доманский даже займет место шеф-повара! В меню этого выпуска: турецкий бутерброд со скумбрией гриль (Балык Экмек); неправильный бургер по-Дромовски; необычный бейгл-бургер от Андрея Доманского.

Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Готовим вместе телешоу бургеры телешоу онлайн телешоу 2020 блюда на гриле

Материалы по теме

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)
Телешоу

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)
Телешоу

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 23.08.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?

Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK