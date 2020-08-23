Готовим вместе: Бургеры на гриле (эфир от 23.08.2020)
23 августа 2020 09:00
Готовим вместе: Бургеры на гриле (эфир от 23.08.2020)
пресс-служба канала Интер
23 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – бургеры на гриле. Ведущие Андрей Доманский и Андрей Дромов снова готовят на природе, а значит, телезрителей ждут новые оригинальные рецепты для гриля. Новую программу они посвятят блюду, которое обожают почти все, – бургеру. И, что интересно, для приготовления одного из них Андрей Доманский даже займет место шеф-повара! В меню этого выпуска: турецкий бутерброд со скумбрией гриль (Балык Экмек); неправильный бургер по-Дромовски; необычный бейгл-бургер от Андрея Доманского.
Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.