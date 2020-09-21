Доброволец: на ICTV состоится премьера патриотического боевика о защитниках Украины

Украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сеитаблаев снял детективный экшн-сериал "Доброволец" для телеканала ICTV.

Премьера патриотического боевика «Доброволец» о защитниках Украины состоится 29 сентября в 21:20.

В центре сюжета – доброволец, бывший командир роты разведки Дмитрий Кравченко. На войне во время выполнения боевого задания погибла вся его команда, и только ему удалось выжить. Переживая тяжелую психологическую травму, Дмитрий пытается адаптироваться к жизни на мирной территории, и к тому же не прекращает свою борьбу за Украину. Узнав, что в Киеве готовится теракт, он вместе с командой добровольцев попытается поймать организаторов преступного сговора.

Как признается Ахтем Сеитаблаев, взялся за режиссуру ленты через актуальность сценария в наше время:

Так случилось, что последние лет 7-8 актуальная тема человека в пограничных условиях: то война, то депортация, то решение вопросов, связанных с собственной безопасностью, с жизнью близких людей. Возможно, это мое ощущение времени, возможно, стечение обстоятельств. Но когда этот сценарий попал ко мне, у меня возникло ощущение, что это именно та территория, на которой мы можем поговорить на достаточно серьезные темы.

Добровольца Дмитрия воплотил украинский актер, участник АТО 2014-2015 годов, Олег Шульга, известный по главной роли в фильме «Позывной «Бандерас».

Лента стала первой киноработой известного шоумена Игоря Кондратюка. Вместе с Иванной Дядюрой он стал продюсером «Добровольца».

В прошлом году сериал выиграл грант от Украинского культурного фонда. Всего запланировано 6 серий патриотического боевика.

Напомним,