Доброволец: на ICTV состоится премьера патриотического боевика о защитниках Украины

21 сентября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Доброволец: на ICTV состоится премьера патриотического боевика о защитниках Украины
Доброволец: на ICTV - премьера патриотического боевика о защитниках Украины
пресс-служба

Украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сеитаблаев снял детективный экшн-сериал "Доброволец" для телеканала ICTV.

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Премьера патриотического боевика «Доброволец» о защитниках Украины состоится 29 сентября в 21:20.

В центре сюжета – доброволец, бывший командир роты разведки Дмитрий Кравченко. На войне во время выполнения боевого задания погибла вся его команда, и только ему удалось выжить. Переживая тяжелую психологическую травму, Дмитрий пытается адаптироваться к жизни на мирной территории, и к тому же не прекращает свою борьбу за Украину. Узнав, что в Киеве готовится теракт, он вместе с командой добровольцев попытается поймать организаторов преступного сговора.

Как признается Ахтем Сеитаблаев, взялся за режиссуру ленты через актуальность сценария в наше время:

Так случилось, что последние лет 7-8 актуальная тема человека в пограничных условиях: то война, то депортация, то решение вопросов, связанных с собственной безопасностью, с жизнью близких людей. Возможно, это мое ощущение времени, возможно, стечение обстоятельств. Но когда этот сценарий попал ко мне, у меня возникло ощущение, что это именно та территория, на которой мы можем поговорить на достаточно серьезные темы.

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Добровольца Дмитрия воплотил украинский актер, участник АТО 2014-2015 годов, Олег Шульга, известный по главной роли в фильме «Позывной «Бандерас».

Лента стала первой киноработой известного шоумена Игоря Кондратюка. Вместе с Иванной Дядюрой он стал продюсером «Добровольца».

В прошлом году сериал выиграл грант от Украинского культурного фонда. Всего запланировано 6 серий патриотического боевика.

Напомним,

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