Алла Мазур впервые вышла в прямой эфир без парика: сильная женщина

Ведущая Алла Мазур изменила имидж и стала главным ньюсмейкером сентября!

В конце прошлой недели Алла Мазур поразила всех образом с короткой прической, а также историей о борьбе с онкологическим заболеванием.

А в воскресенье впервые новая Алла Мазур вышла в прямой эфир - сначала в студию ТСН. Тиждень, а потом и в эфир Сніданку з 1+1. Ведущая призналась, что не следует бояться визуальных последствий борьбы с онкозаболеваниями.

Аллочка, то что Вы открылись всей стране, мы очень ценим, - с такими словами встретил Мазур Руслан Сеничкин в прямом эфире Сніданку з 1+1. - Вы сейчас выглядите моложе на 15 лет! Смотришь на Вас и видишь другую энергию!

Ведущая Алла Мазур / пресс-служба канала 1+1

На что Мазур ответила, что это действительно очень интересный эффект, и многие ей тоже говорили и писали, что она стала моложе, и такая реакция людей превзошла все ее ожидания, ведь были волнения, как воспримут зрители.

Я попробовала показать всем, что ультракороткие прически после борьбы с болезнью, могут быть стильными, модными, и преодолев болезнь, можно оставаться интересной, красивой, современной женщиной, - говорит Мазур. - И я рада за Украину, которая положительно воспринимает необычный для нее, пока, образ, но очень популярный в Европе.

Ведущая Алла Мазур / пресс-служба канала 1+1

Алла призналась в Сніданку з 1+1, что ее сподвигло решиться выйи в эфир ТСН без парика и рассказать о своей истории публично.

Я хочу поддержать открытый разговор об онкологии. Я столкнулась с тем, что многие люди скрывают онко. Важно перевести этот диагноз из ранга трагедии, - в проблему, которую можно решить. И если о проблемах говорить, то и легче будет с ними справиться. Но шанс выздороветь - есть. И чем раньше начать борьбу - тем выше. И важна вера в то, что все будет хорошо. Улыбка и оптимизм тоже лечат, - уверяет ведущая. - Рада, что могу помочь многим женщинам. И благодарю всех наших зрителей за огромную волну поддержки и любви, которая началась с того момента, когда я сообщила о своей болезни и продолжается и сейчас. Благодарю своих коллег, семью, друзей, которые поддерживали меня во время лечения, медицинских работников, которые меня лечат. Спасибо большое! Я рада поддерживать вас всех. Я живу в окружении любви, и это большое счастье.

Напомним,