Бывший муж Славы Каминской впервые рассказал о причине их развода
21 сентября 2020 11:50
Пластический хирург Эдгар Каминский
instagram.com/edgar_kaminskyi
В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Эдгар Каминский признался, почему расстался со Славой Каминской.
Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь призналась, что Павел Розенко предложение не делал, но неуклюже намекалСолистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и один из самых популярных пластических хирургов в Украине Эдгар Каминский были вместе около шести лет.
Отношения супругов, у которых подрастает двое детей, казались удивительно прочными. Поэтому новость об их разводе потрясла многих поклонников. А инициатором расставания стал именно Эдгар.
Никто просто так не взял и не ушел. Мы обсуждали это и были готовы к разводу,– пояснил пластический хирург.
Пластический хирург Эдгар Каминский / пресс-служба Нового канала
Основной причиной расставания с уже бывшей женой Эдгар Каминский назвал ревность.
Все почему-то думают, что ко мне приходит красивая девушка, и я возбуждаюсь. А гинекологам в таком случае каково? – рассказал Эдгар. – Конечно, как мужчина могу взглянуть на других женщин и оценить. Также понимаю, что ревность имеет право на жизнь. И есть ревнивые девушки. Но я поводов не давал, и лично мне трудно было с этим мириться.
Эдгар Каминский с бывшей женой и дочкой / пресс-служба Нового канала
Сейчас все очень комфортно, – признался он. – Слава никогда не была обделена мужским вниманием, но она поверила в меня, оценила мой талант. И за это я ей благодарен.
Напомним,