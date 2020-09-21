Бывший муж Славы Каминской впервые рассказал о причине их развода

21 сентября 2020 11:50 Юлия Крутиева
Бывший муж Славы Каминской впервые рассказал о причине их развода
Пластический хирург Эдгар Каминский
instagram.com/edgar_kaminskyi

В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» Эдгар Каминский признался, почему расстался со Славой Каминской.

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Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и один из самых популярных пластических хирургов в Украине Эдгар Каминский были вместе около шести лет. 

Отношения супругов, у которых подрастает двое детей, казались удивительно прочными. Поэтому новость об их разводе потрясла многих поклонников. А инициатором расставания стал именно Эдгар.

Никто просто так не взял и не ушел. Мы обсуждали это и были готовы к разводу,
– пояснил пластический хирург.

Пластический хирург Эдгар Каминский / пресс-служба Нового канала
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Поэтому, по его словам, он до сих пор не понимает, почему Слава неоднократно публично рассказывала, что якобы это стало для нее неожиданностью.

Основной причиной расставания с уже бывшей женой Эдгар Каминский назвал ревность.

Все почему-то думают, что ко мне приходит красивая девушка, и я возбуждаюсь. А гинекологам в таком случае каково? – рассказал Эдгар. – Конечно, как мужчина могу взглянуть на других женщин и оценить. Также понимаю, что ревность имеет право на жизнь. И есть ревнивые девушки. Но я поводов не давал, и лично мне трудно было с этим мириться.

Эдгар Каминский с бывшей женой и дочкой / пресс-служба Нового канала
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С тех пор, когда у обоих появились новые партнеры, их отношения после развода улучшились. Однако познакомить бывшую жену с нынешней девушкой пока возможности не было.

Сейчас все очень комфортно, – признался он. – Слава никогда не была обделена мужским вниманием, но она поверила в меня, оценила мой талант. И за это я ей благодарен.

Напомним, 

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