Алла Мазур показала 12-летнего сына с новым стилем и цветом волос
Сын телеведущей Аллы Мазур решился на кардинальную смену имиджа.
Теперь экспериментировать с цветом своих волос решил сын Аллы Мазур. На своей странице в Инстаграм телеведущая рассказала, что ее Артем стал блондином.
12-летний мальчик теперь борется за каждый отросший сантиметр волос и учиться за ними ухаживать. А его мама, тем временем, надеется, что к осени Тема наиграется и все-таки сделает цвет своих волос приближенным к школьному формату.
Ми довго сперечалися з цього приводу, - рассказаывает Алла Мазур. - Просто заборонити - цей принцип не діє, я пересвідчилась не раз. Тому намагалась переконувати. Але на мій аргумент "фарба зіпсує твоє волосся" - Тьомка нагадував про однокласників і однокласниць. А там були... і білі, і рожеві, і фіолетові, і навіть зелені кольори. Причому гарним знанням це ніяк не шкодило. І волоссю, здається, теж. А на запитання "навіщо воно тобі треба взагалі?" - була відповідь: "а ти сама ніколи не пробувала?" А я - таки пробувала! І блондинкою була. Правда, недовго. І трохи в старшому віці, коли вже працювала на радіо. Але добре пам'ятаю, як цей відтінок додає тобі легкості і грайливості. На мене, принаймні, він діяв саме так. У випадку з Тьомою блонд був не єдиним варіантом. І коли мова зайшла про вибір між чорним, синім чи зеленим - я порадилась з педагогами... почитала статті психологів... дізналась, що краще дати дітям пережити цей досвід саме у віці підлітка, а не залишати експерименти над собою до років 30-ти... що це пошук себе і внутрішній бунт... а якщо бунт не можеш погасити - треба його очолити. Тьомка тепер відчуває себе крутим блондином, бореться за кожен сантиметр відрослого волосся і вчиться правильно за ним доглядати - бо фарба таки сушить. Ну а я сподіваюсь, що до осені він цим награється, подорослішає ще більше, і ми якось наблизимо його світлі кучері до шкільного формату.
Напомним,