Алла Мазур показала 12-летнего сына с новым стилем и цветом волос

27 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Алла Мазур показала 12-летнего сына с новым стилем и цветом волос
Телеведущая Алла Мазур
instagram.com/allamazurofficial

Сын телеведущей Аллы Мазур решился на кардинальную смену имиджа.

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В переходном возрасте подростки стараются найти свой собственный стиль и не боятся экспериментировать. Например, недавно Валентина Хамайко показала фотографии, где ее 10-летняя дочь Соломия абсолютно лысая. Девочка распрощалась со своими русыми волосами, чтобы отрасли более густые локоны.

Теперь экспериментировать с цветом своих волос решил сын Аллы Мазур. На своей странице в Инстаграм телеведущая рассказала, что ее Артем стал блондином.

Сын Аллы Мазур до и после смены имиджа / instagram.com/allamazurofficial

12-летний мальчик теперь борется за каждый отросший сантиметр волос и учиться за ними ухаживать. А его мама, тем временем, надеется, что к осени Тема наиграется и все-таки сделает цвет своих волос приближенным к школьному формату.

Ми довго сперечалися з цього приводу, - рассказаывает Алла Мазур. - Просто заборонити - цей принцип не діє, я пересвідчилась не раз. Тому намагалась переконувати. Але на мій аргумент "фарба зіпсує твоє волосся" - Тьомка нагадував про однокласників і однокласниць. А там були... і білі, і рожеві, і фіолетові, і навіть зелені кольори. Причому гарним знанням це ніяк не шкодило. І волоссю, здається, теж. А на запитання "навіщо воно тобі треба взагалі?" - була відповідь: "а ти сама ніколи не пробувала?" А я - таки пробувала! І блондинкою була. Правда, недовго. І трохи в старшому віці, коли вже працювала на радіо. Але добре пам'ятаю, як цей відтінок додає тобі легкості і грайливості. На мене, принаймні, він діяв саме так. У випадку з Тьомою блонд був не єдиним варіантом. І коли мова зайшла про вибір між чорним, синім чи зеленим - я порадилась з педагогами... почитала статті психологів... дізналась, що краще дати дітям пережити цей досвід саме у віці підлітка, а не залишати експерименти над собою до років 30-ти... що це пошук себе і внутрішній бунт... а якщо бунт не можеш погасити - треба його очолити. Тьомка тепер відчуває себе крутим блондином, бореться за кожен сантиметр відрослого волосся і вчиться правильно за ним доглядати - бо фарба таки сушить. Ну а я сподіваюсь, що до осені він цим награється, подорослішає ще більше, і ми якось наблизимо його світлі кучері до шкільного формату.

Сын Аллы Мазур с новым цветом волос / instagram.com/allamazurofficial

Сын Аллы Мазур после смены имиджа / instagram.com/allamazurofficial

Напомним, 

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