Супруга Виктора Павлика рассказала о своем железном коне: Люблю свою малышку
Компактные машины в мегаполисе ‒ это спасение! В этом уверена молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.
Средство передвижения по городу у нее особенное ‒ мини-авто марки Smart. Именно оно отвечает всем требованиям, капризам и запросам Репяховой, правда имеет и один очевидный недостаток ‒ маловместительность.
Первый и единственный минус ‒ это вместимость. Часто бывает так, что мне куда-то надо поехать втроем. Пожалуй, я больше не найду минусов. Понятно, что для трасс она не сильно подходит, это городская машина. Хотя мы с мужем умудрились в марте поехать в тур на ней, на 10 дней по Николаевской области, по бездорожью. После этого муж сразу же повез ее на ТО, мне страшно было представить, что там с ней происходит после такой поездочки. Но оказалось, что все в порядке и делать ничего не надо. Вот такая маленькая палочка-выручалочка,‒ хвастается Екатерина.
Я на ней даже переезжала с квартиры на квартиру. В общем люблю всем сердцем и всем советую,‒ добавила девушка.
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