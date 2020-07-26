Супруга Виктора Павлика рассказала о своем железном коне: Люблю свою малышку

26 июля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Супруга Виктора Павлика рассказала о своем железном коне: Люблю свою малышку
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Компактные машины в мегаполисе ‒ это спасение! В этом уверена молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

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В своем Instagram 26-летняя девушка похвасталась своим автомобилем, рассказав о его преимуществах и недостатках.

Средство передвижения по городу у нее особенное ‒ мини-авто марки Smart. Именно оно отвечает всем требованиям, капризам и запросам Репяховой, правда имеет и один очевидный недостаток ‒ маловместительность.

Первый и единственный минус ‒ это вместимость. Часто бывает так, что мне куда-то надо поехать втроем. Пожалуй, я больше не найду минусов. Понятно, что для трасс она не сильно подходит, это городская машина. Хотя мы с мужем умудрились в марте поехать в тур на ней, на 10 дней по Николаевской области, по бездорожью. После этого муж сразу же повез ее на ТО, мне страшно было представить, что там с ней происходит после такой поездочки. Но оказалось, что все в порядке и делать ничего не надо. Вот такая маленькая палочка-выручалочка,
‒ хвастается Екатерина.

Виктор Павлик с супругой Екатериной / социальная сеть Instagram

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Концертный директор Виктора Павлика призналась, что проводит очень много времени в своем авто. Парковаться на этой машинке ей проще простого, кроме того, она очень экономная в обслуживании и, по словам Репяховой, очень просторная внутри.

Я на ней даже переезжала с квартиры на квартиру. В общем люблю всем сердцем и всем советую,
‒ добавила девушка.

Напомним,

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram
 

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