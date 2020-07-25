Старший сын Виталия Кличко удивил отца своими намерениями идти в мэры: завидный жених
20-летний сын Виталия Кличко сделал отцу необычный подарок на день рождение.
Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно,‒ написал Виталий в своем Фейсбуке, подкрепив пост фотоснимком.
Фолловеры и подумать не могли, что в политика вырос такой красивый и мужественный сын: «Ого! Какое сокровище вы скрывали», «Какой взрослый сын», «Похож на вас». Но были и те, кто не упустил возможность пошутить над нынешним мэром: «Виталий Владимирович, опять все напутали. Это ‒ вы баллотируетесь, сын ‒ вас поздравил, а готовятся ‒ к зиме!», «Нам только этого и не хватало в 2020 году».
Напомним,
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