Старший сын Виталия Кличко удивил отца своими намерениями идти в мэры: завидный жених

25 июля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Старший сын Виталия Кличко удивил отца своими намерениями идти в мэры: завидный жених
Мэр Киева Виталий Кличко
социальная сеть Instagram

20-летний сын Виталия Кличко сделал отцу необычный подарок на день рождение.

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На днях мэр Киева Виталий Кличко отметил свое 49-летие. Старший сын политика Егор-Даниэль решил удивить отца неожиданным признанием. Он заявил, что собирается баллотироваться в мэры Киева вслед за отцом.

Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно,
 ‒ написал Виталий в своем Фейсбуке, подкрепив пост фотоснимком.

Фолловеры и подумать не могли, что в политика вырос такой красивый и мужественный сын: «Ого! Какое сокровище вы скрывали», «Какой взрослый сын», «Похож на вас». Но были и те, кто не упустил возможность пошутить над нынешним мэром: «Виталий Владимирович, опять все напутали. Это ‒ вы баллотируетесь, сын ‒ вас поздравил, а готовятся ‒ к зиме!», «Нам только этого и не хватало в 2020 году».

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К слову, вместе с женой Наталией спортсмен воспитывает троих детей: Егора-Даниэля, Елизавету-Викторию и Максима-Александра. Егор живёт в Майами, младшие дети учатся в Международной школе Гамбурга.

Напомним,

 

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