Дочь Елены Кравец показала романтичный образ на море в байдарке: совсем взрослая
Дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец Мария уже давно самостоятельная. Она проживает отдельно от родителей и сама зарабатывает.
В микроблоге она опубликовала фото, на котором позирует в байдарке посреди моря. На ней толстовка оверсайз и короткие шорты. Кадр получился очень романтичным, ведь на фоне красовался непревзойденный закат.
Сегодня встретили рассвет в открытом море,‒ говорится в подписи.
Напомним,
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