Дочь Елены Кравец показала романтичный образ на море в байдарке: совсем взрослая

25 июля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Дочь Елены Кравец показала романтичный образ на море в байдарке: совсем взрослая
Старшая дочь Елены Кравец Мария
социальная сеть Instagram

Дочь звезды Квартал 95 Елены Кравец Мария уже давно самостоятельная. Она проживает отдельно от родителей и сама зарабатывает.

Читайте такжеБоли очень сильные: Звезда сериала Папины дочки перенес еще одну сложную операцию
Девушка гордится своей звездной мамой, но не стремится к публичности. В ее микроблоге редко можно увидеть снимки с мероприятий, там первенство занимают кадры с путешествий и личных фотосессий. В этот раз девушка решила продемонстрировать, как она проводит лето.

В микроблоге она опубликовала фото, на котором позирует в байдарке посреди моря. На ней толстовка оверсайз и короткие шорты. Кадр получился очень романтичным, ведь на фоне красовался непревзойденный закат.

Сегодня встретили рассвет в открытом море,
‒ говорится в подписи.

Старшая дочь Елены Кравец Мария / социальная сеть Instagram

Читайте такжеТанці з зірками-2020: солистка украинской рок-группы подтвердила свое участие в новом сезоне шоу
Фолловеры отметили, что девочка растет точной копией звездной матери: «Она прекрасна. Копия Елены», «Слишком красиво», «Лучезарная», «Копия мамы», «Какие волосы золотые. Красота», «На мамочку похожа».

Напомним,

Старшая дочь Елены Кравец Мария / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд Елена Кравец социальные сети Квартал 95 фото новости

Материалы по теме

Завидный жених: Старший сын Виталия Кличко удивил отца своими намерениями идти в мэры
Новости

Завидный жених: Старший сын Виталия Кличко удивил отца своими намерениями идти в мэры
Совсем взрослая: Дочь Елены Кравец показала романтичный образ на море в байдарке
Новости

Совсем взрослая: Дочь Елены Кравец показала романтичный образ на море в байдарке
Vlad Darwin показал свою жену в невероятно чувственном видео Зірка
Меломан

Vlad Darwin показал свою жену в невероятно чувственном видео Зірка
Выбор матери: смотреть 8 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 8 серию онлайн

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK