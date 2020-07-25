Alyona Alyona поделилась результатами похудения: 10 кг за полтора месяца

25 июля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona поделилась результатами похудения: 10 кг за полтора месяца
Рэперша Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

В своем Instagram рэперша Alyona Alyona похвасталась результатами похудения за 1,5 месяца. Девушка сумела удивить цифрой на весах.

Читайте также22-летняя дочь Умы Турман встречается с отцом ребенка Сиенны Миллер – СМИ
Исполнительница написала развернутый пост об особенностях своего рациона питания, а в stories опубликовала видео, где становится на весы. За столь короткое время певице удалось сбросить 10 килограммов. Она невероятно рада таким результатам.

Артистка отметила, что свой путь к здоровому и стройному телу начала с посещения диетолога-терапевта. Именно он помог ей правильно начать худеть, чтобы не навредить здоровью. Вес певицы на тот момент составлял 127,5 килограммов.

Я решила начать с диетолога-терапевта. На консультацию необходимо принести результаты анализов: крови, мочи и на разные гормоны и результаты УЗИ брюшной полости. И если с органами у меня все гуд, то анализы показали разного рода отклонения в работе печени, недостаток йода и витамина D, избыток мочевой кислоты и тому подобное. И самое худшее – индекс homa показал, что я за один шаг до сахарного диабета,
‒ поделилась Алена.

Рэперша Alyona Alyona / социальная сеть Instagram

Исполнительница призналась, что приехав с отдыха на Бали, она сама занялась своим рационом питания. Однако оказалось, что делала она все неправильно.

Стоит начинать менять себя с консультации у врача! Мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле, крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса, который на Бали был основой питания) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще – никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови,
‒ заявляет 29-летняя звезда.

Рэперша Alyona Alyona / социальная сеть Instagram

Читайте такжеОлег Винник рассказал о бодибилдинге, и как поправился на 14 кг
Помимо здорового питания, Алена следит за режимом, ложится спать не позднее 23:00, а также делает физические упражнения.

И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за 4 месяца. А получилось за 1,5,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

Рэперша Alyona Alyona / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети диеты звезд фото новости фигура звезд alyona alyona похудения звезд

Материалы по теме

Марина Боржемская призналась, что Вячеслав Узелков заблокировал сына в Инстаграм
Новости

Марина Боржемская призналась, что Вячеслав Узелков заблокировал сына в Инстаграм
Настя вылетела, головой выбив стекло: Потап рассказал о страшном ДТП с Каменских, где погибло много людей
Новости

Настя вылетела, головой выбив стекло: Потап рассказал о страшном ДТП с Каменских, где погибло много людей
Гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака
10 кг за полтора месяца: Alyona Alyona поделилась результатами похудения
Новости

10 кг за полтора месяца: Alyona Alyona поделилась результатами похудения

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK