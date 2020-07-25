Alyona Alyona поделилась результатами похудения: 10 кг за полтора месяца
В своем Instagram рэперша Alyona Alyona похвасталась результатами похудения за 1,5 месяца. Девушка сумела удивить цифрой на весах.
Артистка отметила, что свой путь к здоровому и стройному телу начала с посещения диетолога-терапевта. Именно он помог ей правильно начать худеть, чтобы не навредить здоровью. Вес певицы на тот момент составлял 127,5 килограммов.
Я решила начать с диетолога-терапевта. На консультацию необходимо принести результаты анализов: крови, мочи и на разные гормоны и результаты УЗИ брюшной полости. И если с органами у меня все гуд, то анализы показали разного рода отклонения в работе печени, недостаток йода и витамина D, избыток мочевой кислоты и тому подобное. И самое худшее – индекс homa показал, что я за один шаг до сахарного диабета,‒ поделилась Алена.
Исполнительница призналась, что приехав с отдыха на Бали, она сама занялась своим рационом питания. Однако оказалось, что делала она все неправильно.
Стоит начинать менять себя с консультации у врача! Мое питание перевернулось с ног на голову. Фрукты заменились овощами, белок стал вареным или на гриле, крупы только с низким гликемическим индексом (никакого белого риса, который на Бали был основой питания) и то 3-4 ложки, никаких молочных продуктов или сладостей, обязательно оливковое и льняное масло. А еще – никаких перекусов, потому что они поднимают сахар в крови,‒ заявляет 29-летняя звезда.
И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за 4 месяца. А получилось за 1,5,‒ добавила знаменитость.
Напомним,
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