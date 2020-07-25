Алина Гросу в соцсети пишет страстные послания новому возлюбленному

Певица Алина Гросу совсем недавно намекнула на изменения в личной жизни.

Артистка выпустила новую провокационную песню «Голый Король», а в одном из постов в Instagram подтвердила, что прочувствовала все то, о чем поется в песни. Кроме того, поклонники заметили, что в профиле певицы давно перестали появляться фотографии с супругом, а все свое свободное время Гросу проводит в компании российского актера Романа Полянского.

Комментировать возможные отношения исполнительница не спешит, однако и подразнить фолловеров она не забывает.

На днях актриса показала нежное фото с цветами, которые подарил ей любимый. Его имя она не стала называть, но посвятила ему небольшой стих.

Нас не разделят расстоянья,

Ничто, нигде и никогда!!!

Так любишь ты ‒ до «без сознанья»...

Так я люблю, чтоб навсегда

Душа моя, лишь ты умеешь

Любить так сказочно и страстно,

За сотни миль меня согреешь

И я пойму, что жизнь прекрасна! ‒ написала Алина. ‒ написала Алина.

Алина Гросу / социальная сеть Instagram

Стоить отметить, что на следующий день в микроблоге Романа Полянского также появился стих-признание. Он написал, что давно не сочинял стихотворения, но эти строки родились сами собой:

А я вопрос хочу задать,

Любовь же сложно отыскать?

И хочется её поймать,

На веки вечные держать,

А после, в небо улетать.

Ведь Бог всё сделал по любви,

И Рай и Сад, хоть Ад возьми.

Христос ведь умер за грехи,

Отдав всем капельки любви.

Дарю тебе свою любовь,

И жизнь свою, а также кровь.

За мужем должно быть жене,

А так же за руки везде.

Мы сможем через всё пройти,

Единым целым, mon ami,

Нас долгий ожидает путь,

Я руку отдаю и.... грудь.

Кто-то из подписчиков заявил, что пора бы Алине ответить на столь романтичное признание коллеги. Комментатору она написала: «Я уже».

Напомним,