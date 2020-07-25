Алина Гросу в соцсети пишет страстные послания новому возлюбленному
Певица Алина Гросу совсем недавно намекнула на изменения в личной жизни.
Комментировать возможные отношения исполнительница не спешит, однако и подразнить фолловеров она не забывает.
На днях актриса показала нежное фото с цветами, которые подарил ей любимый. Его имя она не стала называть, но посвятила ему небольшой стих.
Нас не разделят расстоянья,‒ написала Алина.
Ничто, нигде и никогда!!!
Так любишь ты ‒ до «без сознанья»...
Так я люблю, чтоб навсегда
Душа моя, лишь ты умеешь
Любить так сказочно и страстно,
За сотни миль меня согреешь
И я пойму, что жизнь прекрасна!
Стоить отметить, что на следующий день в микроблоге Романа Полянского также появился стих-признание. Он написал, что давно не сочинял стихотворения, но эти строки родились сами собой:
А я вопрос хочу задать,
Любовь же сложно отыскать?
И хочется её поймать,
На веки вечные держать,
А после, в небо улетать.
Ведь Бог всё сделал по любви,
И Рай и Сад, хоть Ад возьми.
Христос ведь умер за грехи,
Отдав всем капельки любви.
Дарю тебе свою любовь,
И жизнь свою, а также кровь.
За мужем должно быть жене,
А так же за руки везде.
Мы сможем через всё пройти,
Единым целым, mon ami,
Нас долгий ожидает путь,
Я руку отдаю и.... грудь.
Напомним,