Алина Гросу в соцсети пишет страстные послания новому возлюбленному

25 июля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Алина Гросу в соцсети пишет страстные послания новому возлюбленному
Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский
социальная сеть Instagram

Певица Алина Гросу совсем недавно намекнула на изменения в личной жизни.

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Артистка выпустила новую провокационную песню «Голый Король», а в одном из постов в Instagram подтвердила, что прочувствовала все то, о чем поется в песни. Кроме того, поклонники заметили, что в профиле певицы давно перестали появляться фотографии с супругом, а все свое свободное время Гросу проводит в компании российского актера Романа Полянского.

Комментировать возможные отношения исполнительница не спешит, однако и подразнить фолловеров она не забывает.

На днях актриса показала нежное фото с цветами, которые подарил ей любимый. Его имя она не стала называть, но посвятила ему небольшой стих.

Нас не разделят расстоянья,
Ничто, нигде и никогда!!!
Так любишь ты ‒ до «без сознанья»...
Так я люблю, чтоб навсегда
Душа моя, лишь ты умеешь
Любить так сказочно и страстно,
За сотни миль меня согреешь
И я пойму, что жизнь прекрасна!
‒ написала Алина.

Алина Гросу / социальная сеть Instagram

Стоить отметить, что на следующий день в микроблоге Романа Полянского также появился стих-признание.  Он написал, что давно не сочинял стихотворения, но эти строки родились сами собой:

А я вопрос хочу задать,
Любовь же сложно отыскать?
И хочется её поймать,
На веки вечные держать,
А после, в небо улетать.
Ведь Бог всё сделал по любви,
И Рай и Сад, хоть Ад возьми.
Христос ведь умер за грехи,
Отдав всем капельки любви.
Дарю тебе свою любовь,
И жизнь свою, а также кровь.
За мужем должно быть жене,
А так же за руки везде.
Мы сможем через всё пройти,
Единым целым, mon ami,
Нас долгий ожидает путь,
Я руку отдаю и.... грудь.

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Кто-то из подписчиков заявил, что пора бы Алине ответить на столь романтичное признание коллеги. Комментатору она написала: «Я уже».

Напомним,

 

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