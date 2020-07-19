Алина Гросу рассталась с мужем и завела новый роман: поклонники учуяли неладное

19 июля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Алина Гросу рассталась с мужем и завела новый роман: поклонники учуяли неладное
Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский
социальная сеть Instagram

В июне прошлого года певица Алина Гросу сыграла шикарную свадьбу в Италии со своим возлюбленным Александром, но уже сегодня ей приписывают роман с известным актером. Что это, близкая дружба, или браку конец?

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О переменах в личной жизни намекнула сама исполнительница. В своих соцсетях артистка перестала публиковать совместные снимки с мужем, а самоизоляцию провела в компании российского актера Романа Полянского, который, к слову, оказался ее соседом.

Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский / социальная сеть Instagram

Знаменитости знакомы давно. Они снимались неоднократно в совместных кинопроектах, кроме того актер сыграл героя-любовника в нескольких клипах звезды. Во время карантина Алина и Роман начали проводить совместные прямые эфиры в Instagram, где радовали поклонников исполнением песен под гитару. Также Полянский и Гросу записали несколько развлекательных видео для TicTok.

Подлила масла в огонь и новая песня артистки, в которой можно услышать слова разочарования: «Алый пожар ‒ он между нами погас. И я забуду те дни, где нет больше нас…Я вино в этой боли разбавила! В сердце места тебе не оставила!». Сама Гросу неоднозначно прокомментировала выход нового трека.

Долго я молчала о песне «Голый Король». Она «лежала в моем столе» и ждала своего времени. Я почему-то не решалась её спеть и как будто знала, что что-то должно произойти и тогда я её исполню. Мне важно было прочувствовать и испытать всё, о чем там поётся и только потом творить. В связи с некоторыми событиями в моей жизни, вдохновения ждать пришлось, к счастью или к сожалению, не так-то уж и долго. В один миг жизнь перевернулась, и настал счастливый час «Голого Короля». О чем идёт речь, можно понять прослушав/прочитав текст. Такой уж для вас будет ребус,
‒ заинтриговала исполнительница.

Алина Гросу с мужем Александром / социальная сеть Instagram

Поклонники тут же поспешили предположить, что знаменитость рассталась с мужем и оставила ребенка. Пройти мимо такого комментария певица не смогла:

Да, у меня же тройня! Говорю же, пожалуйста, не пишите догадки, они ошибочны! Как минимум, детей у меня нет.

Певица Алина Гросу и актер Роман Полянский / социальная сеть Instagram

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К слову, официально отношения с замужней певицей Полянский также не подтверждает. Он все еще состоит в браке с однокурсницей по театральному институту Дарьей Жулай. Пара воспитывает 9-летнюю дочь Марфу.

Напомним,

Актер Роман Полянский с женой и дочерью / социальная сеть Instagram
 

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