Тина Кароль в пиджаке Дана Балана появилась на мероприятии – фото
Тина Кароль и Дан Балан любят дразнить публику совместными выходками.
Так, во время грандиозного мероприятия в честь 15-летия программы «Светская жизнь», Тина появилась на красной дорожке в сером пиджаке – таком же, как носит Дан.
Фолловеры тут же сравнили снимки знаменитостей в похожих нарядах, создав фотоколлаж. Они уверены, что это не может быть совпадением, тем более, когда сама Кароль сделала репост этого коллажа.
Напомним,
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