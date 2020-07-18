Тина Кароль в пиджаке Дана Балана появилась на мероприятии – фото

18 июля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль в пиджаке Дана Балана появилась на мероприятии – фото
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Тина Кароль и Дан Балан любят дразнить публику совместными выходками.

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После завершения 10 сезона шоу «Голос країни» слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана приутихли. Каждый из исполнителей занялся подготовкой к новым телевизионным проектам, новым музыкальным работам и, конечно же, успел провести время в кругу семьи во время самоизоляции. Однако и о поклонниках ДанТины артисты не забыли.

Так, во время грандиозного мероприятия в честь 15-летия программы «Светская жизнь», Тина появилась на красной дорожке в сером пиджаке – таком же, как носит Дан.

Фолловеры тут же сравнили снимки знаменитостей в похожих нарядах, создав фотоколлаж. Они уверены, что это не может быть совпадением, тем более, когда сама Кароль сделала репост этого коллажа.

Тина Кароль и Дан Балан / социальная сеть Instagram

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Фанаты с нетерпением ждут, когда же знаменитости официально прокомментируют свои отношения: «Разве можно нас так мучить?», «Ну это же один пиджак, просто перешитый», «Она явно хотела, чтобы мы это заметили», «Новый пиар-ход?», «Это очень мило», «Красивая пара».

Напомним,

Тина Кароль и Дан Балан / социальная сеть Instagram
 

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