Тина Кароль планирует купить недвижимость в Карпатах: отдых для души
Этой весной певица Тина Кароль впервые поднялась на Говерлу.
Плотный график работы, концерты, съемки в телепроектах не давали возможности исполнительнице посетить родные края. Если она там и бывала, то только проездом или по работе. А вот пандемия коронавируса поспособствовала тому, чтобы Тина с сыном Вениамином приехали в горы. Мальчик остался в восторге от увиденного.
Там Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другом стороны. Обычно, приезжала в Буковель, там концерты давала. А тут я поехала в поселки. Например, меня удивил поселок в высокогорье Дзенброня,‒ откровенничает Кароль.
Подумала, что я опять приеду и, возможно, нужно что-то там для себя найти. Говорю всем: «Покупайте недвижимость в Украине, развивайте наш туристический бизнес и уважайте свои горы»,‒ смеется певица.
Напомним,