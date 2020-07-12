Тина Кароль планирует купить недвижимость в Карпатах: отдых для души

12 июля 2020 19:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль планирует купить недвижимость в Карпатах: отдых для души
Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Этой весной певица Тина Кароль впервые поднялась на Говерлу.

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Несмотря на то, что артистка родом из Ивано-Франковска, по-настоящему почувствовать колорит Карпатских гор ей удалось лишь в этом году.

Плотный график работы, концерты, съемки в телепроектах не давали возможности исполнительнице посетить родные края. Если она там и бывала, то только проездом или по работе. А вот пандемия коронавируса поспособствовала тому, чтобы Тина с сыном Вениамином приехали в горы. Мальчик остался в восторге от увиденного.

Там Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другом стороны. Обычно, приезжала в Буковель, там концерты давала. А тут я поехала в поселки. Например, меня удивил поселок в высокогорье Дзенброня,
‒ откровенничает Кароль.

Певица Тина Кароль с сыном Вениамином в Карпатах / социальная сеть Instagram

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Знаменитость даже всерьез задумалась, чтобы обзавестись собственным жильем в тех краях.

Подумала, что я опять приеду и, возможно, нужно что-то там для себя найти. Говорю всем: «Покупайте недвижимость в Украине, развивайте наш туристический бизнес и уважайте свои горы»,
‒ смеется певица.

Напомним,

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