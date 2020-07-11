Рэпер Джиган о скандале вокруг своей персоны: Мне снесло крышу, я представил себя порноактером
Российский музыкант украинского происхождения Денис Устименко, более известный как Джиган, прокомментировал свое неадекватное поведение под действием тяжелых наркотиков.
Артист объяснил, что все эти события произошли по одной причине ‒ ему подсыпали тяжелые наркотики.
Мне стало очень плохо и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет... Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В результате я оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: «Что с вами?». А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: «Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер»,‒ откровенничает певец.
После таких событий Джигану довелось пройти лечение в четырех психиатрических больницах, чтобы нормализировать свое душевное и физическое состояние. Впрочем, знаменитость до сих пор числится на учете у специалистов.
Я официально психически больной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя садиться за руль авто,‒ резюмировал скандальный рэпер.
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