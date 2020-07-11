Рэпер Джиган о скандале вокруг своей персоны: Мне снесло крышу, я представил себя порноактером

11 июля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Рэпер Джиган о скандале вокруг своей персоны: Мне снесло крышу, я представил себя порноактером
Рэпер Джиган
социальная сеть Instagram

Российский музыкант украинского происхождения Денис Устименко, более известный как Джиган, прокомментировал свое неадекватное поведение под действием тяжелых наркотиков.

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Рэпер впервые за долгое время внес ясность в ситуацию, которая вызвала такой резонанс в Сети. В марте весь Интернет облетели снимки исполнителя, на которых он под воздействием наркотиков неадекватно вел себя на вечеринке в США. А через несколько дней мужчина попал в реабилитационный центр. При этом он демонстрировал сбритую бороду и брови.

Рэпер Джиган сбрил бороду и брови / социальная сеть Instagram

Артист объяснил, что все эти события произошли по одной причине ‒ ему подсыпали тяжелые наркотики.

Мне стало очень плохо и я пошел в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет... Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В результате я оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: «Что с вами?». А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: «Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер»,
‒ откровенничает певец.

Рэпер Джиган во время скандального задержания на вечеринке в Нью-Йорке / социальная сеть Instagram

После таких событий Джигану довелось пройти лечение в четырех психиатрических больницах, чтобы нормализировать свое душевное и физическое состояние. Впрочем, знаменитость до сих пор числится на учете у специалистов.

Я официально психически больной, у меня есть карточка. Мне пока нельзя садиться за руль авто,
‒ резюмировал скандальный рэпер.

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Исполнитель признался, что ему очень стыдно за свое поведение, он приложит максимум усилий, чтобы наладить отношения с семьей. А с запретными веществами, по его словам, он навсегда завязал.

Напомним,

Рэпер Джиган с дочками / социальная сеть Instagram
 

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