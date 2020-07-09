Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом и объяснила свое решение

Рэпер Джиган вместе со своей супругой Оксаной Самойловой были вместе около 10 лет. За это время в их семье появилось четверо наследников.

Самый младший и единственный мальчик пары родился в феврале 2020 года. И после рождения малыша в семье Джигана и Оксаны Самойловой начались проблемы.

Рэпер стал агрессивным по отношению к своей жене, его поведение стало неадекватным, а вскоре он и вовсе угодил в реабилитационный центр. И Оксана решила подать на развод.

Джиган с семьей / instagram.com/samoylovaoxana

Бракоразводный процесс был назначен на 15 июня, однако представители пары, как собственно и сами супруги, не явились в суд. Позже в Инстаграм Джиган стал публиковать фото с семьей.

Все это время Самойлова хранила молчание. Однако на днях бизнесвумен решила расставить все точки над "і", и в Сети рассказать публике, почему отменила развод с мужем.

Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, – делится Оксана Самойлова. – Но радовались бы мои дети? Как думайте? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило. Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. Не я к этому привела и вроде это не моя ответственность. Но дети то мои. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? - Нет. Всё так же как было? - Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но думаю мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь день семьи любви и верности не про нас. Грустно, но правда.

Дети Джигана и Оксаны Самойловой / instagram.com/samoylovaoxana

Напомним,