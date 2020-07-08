Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская во второй раз стала мамой в 42 года
Бэби-бум среди украинских знаменитостей продолжается. В этот раз пополнение произошло в семье известной спортсменки.
Малыш, весом больше 4 кг, появился на свет 7 июня. Этой приятной новостью с поклонниками Екатерина поделилась на своей странице в Инстаграм.
В публикации 42-летняя спортсменка призналась, что родила сына, а также сопроводила ее трогательным снимком, на котором целует ножки новорожденного малыша.
Ура! Встреча с моим мальчиком состоялась! - пишет гимнастка. - 4 кг 200 грамм счастья уже можно обнимать и целовать.
Напомним,