Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская во второй раз стала мамой в 42 года

8 июля 2020 16:15 Юлия Крутиева
Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская во второй раз стала мамой в 42 года
Гимнастка Екатерина Серебрянская
instagram.com/serebrianska_life

Бэби-бум среди украинских знаменитостей продолжается. В этот раз пополнение произошло в семье известной спортсменки.

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Речь идет о Заслуженном мастере спорта Украины, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Екатерине Серебрянской. В одном из роддомов Киева она родила второго ребенка.

Малыш, весом больше 4 кг, появился на свет 7 июня. Этой приятной новостью с поклонниками Екатерина поделилась на своей странице в Инстаграм.

В публикации 42-летняя спортсменка призналась, что родила сына, а также сопроводила ее трогательным снимком, на котором целует ножки новорожденного малыша.

Гимнастка Екатерина Серебрянская родила сына / instagram.com/serebrianska_life

Ура! Встреча с моим мальчиком состоялась! - пишет гимнастка. - 4 кг 200 грамм счастья уже можно обнимать и целовать.

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Кто является отцом второго ребенка Серебрянской – не известно. Спортсменка неохотно делится деталями личной жизни. Известно лишь то, что старшему сыну звезды Евгению уже исполнилось 20 лет.

Гимнастка Екатерина Серебрянская / instagram.com/serebrianska_life

Напомним, 

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