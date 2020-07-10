Оля Цибульская похвасталась своими ягодицами в леопардовом купальнике: Еще та горячая штучка

10 июля 2020 13:05 Юлия Крутиева
Оля Цибульская похвасталась своими ягодицами в леопардовом купальнике: Еще та горячая штучка
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница Оля Цибульская поделилась с подписчиками новым снимком с отдыха.

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Карантин понемногу ослабевает и люди пытаются хоть немного насладиться теплыми летними днями. Кто-то отправляется в путешествие по Украине, а кто-то – отдыхает просто за городом.

К последним относится и Оля Цибульская. На днях артистка отправилась в загородный комплекс под Киевом отдохнуть на свежем воздухе и позагорать.

Оля Цибульская с сыном / instagram.com/cybulskaya

Конечно же, подобные мероприятия сопровождаются фотоотчетом в социальных сетях. И Оля не забыла о своих фолловерах.

На своей странице в Инстаграм Цибульская опубликовала сочный кадр, где она запечатлена в леопардовом купальнике. Певица выбрала позу, которая максимально в выгодном ракурсе показывает длинные и стройные ноги Оли, а также ее подтянутые ягодицы.

Леопардовий принт: так чи ні? Терпіти не можу шопінг. Він забирає море часу, а ще провокує звільняти місце для нових речей. Без історії, без емоцій... просто з цінниками, – пишет под фотографией Оля Цибульская. – Тому я посилаю туди свого стиліста. Але потайки сама захожу в дивні магазини за кордоном і знов дозволяю собі чарівні речі. Бо туфлі від Гуччі, куплені на останні гроші в Парижі, коштують мільярд поцілунків до ранку під Лувром і тисячі історій, які можна буде розказати дітям тільки після 18-ти. Бо мама ще та гаряча штучка!

Оля Цибульская в купальнике / instagram.com/cybulskaya

Подписчики звезды поддержали ее выбор купальника с леопардовым принтом, отметив, что данная расцветка ей к лицу. Выглядит Оля, как женщина-кошка, что добавляет ей игривости и сексуальности.

Напомним,

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