Холостяк-10: победительница Даша Ульянова встречается с мужчиной, на 20 лет старше нее

10 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова встречается с мужчиной, на 20 лет старше нее
Холостяк 10 сезон победительница шоу Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Проект Холостяк-10 закончился, и главный герой Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова счастливы в отношениях. Но не друг с другом.

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Макс Михайлюк и Даша Ульянова строят отношения порознь. Что стало причиной их расставания, уже всем известно - секс пилота с другой участницей на проекте "Холостяк-10".

На днях Макс рассекретил свою новую возлюбленную. Ею является 25-летняя украинская модель Дарья Хлистун.

Возлюбленная Макса Михайлюка - Дарья Хлистун / instagram.com/dasha_khlystun_

А в своем недавнем интервью Ане Олицкой победительница шоу Даша Ульянова призналась, что также не одна. 24-летняя красотка крутит роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет. 

Мы познакомились в компании, и как-то у нас все так завязалось. Это любовь, – делится Даша. – Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю. Он кайфует от того, что встречается с победительницей Холостяка. Есть такой момент.

Даша Ульянова - победительница шоу Холостяк-10

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Девушка призналась, что вообще не чувствует разницу в возрасте. Им есть о чем поговорить, над чем посмеяться, и главное – есть чувства и внимание, о которых она мечтала.  Также Даша Ульянова призналась, что мужчина находится в разводе, детей нет.

Для меня разница в возрасте – не табу. Я ее никак не чувствую. Я ему говорю: "Я так кайфую с тобой". Мы наравне.

Напомним, 

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