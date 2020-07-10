Холостяк-10: победительница Даша Ульянова встречается с мужчиной, на 20 лет старше нее
Проект Холостяк-10 закончился, и главный герой Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова счастливы в отношениях. Но не друг с другом.
На днях Макс рассекретил свою новую возлюбленную. Ею является 25-летняя украинская модель Дарья Хлистун.
А в своем недавнем интервью Ане Олицкой победительница шоу Даша Ульянова призналась, что также не одна. 24-летняя красотка крутит роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет.
Мы познакомились в компании, и как-то у нас все так завязалось. Это любовь, – делится Даша. – Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю. Он кайфует от того, что встречается с победительницей Холостяка. Есть такой момент.
Для меня разница в возрасте – не табу. Я ее никак не чувствую. Я ему говорю: "Я так кайфую с тобой". Мы наравне.
Напомним,