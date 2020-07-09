Звезда Мстителей в четвертый раз станет отцом
52-летний американский актер Джош Бролин готовится к очередному пополнению в семье.
Предварительно в начале января следующего года 32-летняя Кэтрин родит сына или дочку. Об этом радостном событии девушка рассказала на своей странице в Инстаграм.
В своем блоге Бойд опубликовала фото, на котором она продемонстрировала свой немного округлившийся животик. Также в кадре девушка держит на руках годовалую дочь Вестлин.
Клан Бролинов разрастается. И наш ребенок, который появится на свет в декабре, уже на полпути,- пишет в комментариях Кэтрин.
Напомним,