Звезда Мстителей в четвертый раз станет отцом

52-летний американский актер Джош Бролин готовится к очередному пополнению в семье.

Супруга Джоша Бролина Кэтрин Бойд готовится осчастливить звезду рейтинговый фильмов «Мстители» и «Железная хватка» четвертым ребенком.

Предварительно в начале января следующего года 32-летняя Кэтрин родит сына или дочку. Об этом радостном событии девушка рассказала на своей странице в Инстаграм.

В своем блоге Бойд опубликовала фото, на котором она продемонстрировала свой немного округлившийся животик. Также в кадре девушка держит на руках годовалую дочь Вестлин.

Клан Бролинов разрастается. И наш ребенок, который появится на свет в декабре, уже на полпути,

- пишет в комментариях Кэтрин.

Кэтрин Бойд с дочкой / instagram.com/kathrynbrolin

Также у Джоша Бролина есть дети от предыдущего брака с актрисой Элис Адэйр. Она родила актеру двоих детей - сына Тревора (32 года) и дочь Элен (25 лет).

Напомним,