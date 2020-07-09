Никита Добрынин приготовил душевный сюрприз Даше Квитковой в честь ее дня рождения: Это очень романтично!

Ведущий Никита Добрынин по секрету рассказал о празднике, который он подготовил для любимой.

Никита Добрынин и Даша Квиткова - единственная пара, которая не только сумела сохранить отношения после участия в романтическом реалити «Холостяк», но и узаконила их.

Недавно Никита и Даша расписались, и сейчас вовсю готовятся к свадебной церемонии. Но это не единственный праздник, которого с нетерпением ждет пара, ведь 9 июля, Даша отмечает свой день рождения.

Что Никита подготовил для своей возлюбленной, разузнал Новый канал за кулисами съемок десятого сезона «Хто зверху?».

Я подарил Даше гаджет, который она очень давно хотела. К тому же, он давно ей был нужен, - поделился Никита. - На самом деле, очень сложно выбрать подарок для человека, у которого уже все есть.

Подарок Даши Квитковой / пресс-служба Нового канала

Что касается празднования, у пары большие планы на сегодняшний вечер - он сулит быть очень атмосферным.

Мы забронировали кораблик - соберем огромную компанию друзей, будем плавать по Днепру весь вечер, провожать солнце, веселиться и праздновать,

- рассказал Никита.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / пресс-служба Нового канала

Напомним,