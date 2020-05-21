Даша Квиткова рассказала, взяла ли она фамилию Никиты Добрынина

За развитием отношений Никиты Добрынина и Даши Квитковой следит вся страна!

Главный герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова остались вместе после проекта, а вскоре мужчина сделал предложение возлюбленной.

А вчера, 20 мая, пара официально зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе.

В проекте «Невероятная правда о звездах» на СТБ они ответили на ряд вопросов друг о друге, а кроме того рассказали, сменит ли Даша фамилию после свадьбы, планируют ли они заключать брачный договор и кто в их семье главный.

Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?

Даша: Я возьму фамилию Никиты – по паспорту он Вакулович, поэтому я возьму ее.

Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первая подняла этот вопрос, можно считать это ее инициативой.

Будете ли вы заключать брачный договор?

Даша: Мы разговаривали о брачном договоре и пришли к единому мнению, что он нам не нужен.

Никита: Есть любовь, есть доверие и нечего расписывать.

Кто главный в семье?

Даша: Никита.

Никита: В нашей семье главный я. Но недавно мы завели кота и у меня появились сомнения (улыбается).

Смотрите полную версию ответов Никиты и Даши в минувшем выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам в 9:30 на СТБ!