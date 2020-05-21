Даша Квиткова рассказала, взяла ли она фамилию Никиты Добрынина

21 мая 2020 17:30 Александр Кива
Даша Квиткова рассказала, взяла ли она фамилию Никиты Добрынина
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram

За развитием отношений Никиты Добрынина и Даши Квитковой следит вся страна!

Главный герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова остались вместе после проекта, а вскоре мужчина сделал предложение возлюбленной.

А вчера, 20 мая, пара официально зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе. 

В проекте «Невероятная правда о звездах» на СТБ они ответили на ряд вопросов друг о друге, а кроме того рассказали, сменит ли Даша фамилию после свадьбы, планируют ли они заключать брачный договор и кто в их семье главный.

Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?

Даша: Я возьму фамилию Никиты – по паспорту он Вакулович, поэтому я возьму ее.

Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первая подняла этот вопрос, можно считать это ее инициативой.

Будете ли вы заключать брачный договор?

Даша: Мы разговаривали о брачном договоре и пришли к единому мнению, что он нам не нужен.

Никита: Есть любовь, есть доверие и нечего расписывать.

Кто главный в семье?

Даша: Никита.

Никита: В нашей семье главный я. Но недавно мы завели кота и у меня появились сомнения (улыбается).

Смотрите полную версию ответов Никиты и Даши в минувшем выпуске «Неймовірна правда про зірок», а также не пропустите свежие выпуски – по субботам в 9:30 на СТБ!

Облако тегов

свадьбы звезд СТБ Невероятная правда о звездах Никита Добрынин новости Даша Квиткова Невероятная правда о звездах 2020

Материалы по теме

Потап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана
Новости

Потап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана
Елена Кравец поделилась нежным снимком с мужем и двойняшками в вышиванках
Новости

Елена Кравец поделилась нежным снимком с мужем и двойняшками в вышиванках
Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала о своем питании во время беременности
Новости

Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала о своем питании во время беременности
Называет его "мальчик": Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени
Новости

Называет его "мальчик": Ольга Сумская призналась, что у 1-месячного внука нет имени

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK