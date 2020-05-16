Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

16 мая 2020 09:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

16 мая в 10:20 на телеканале СТБ вышел 14 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

Селебритиз, которые поплатились репутацией за неосторожные слова

В проекте СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 14 от 16.05.2020 вы увидите и услышите самое главное и актуальное из мира шоу-бизнеса! Оставайтесь с нами и первыми узнайте о скандалах и интригах из жизни селебритиз.

Никто не застрахован: аферы, которые довели до слез украинских звезд

Стать жертвой мошенников может каждый из нас, и знаменитости – не исключение. Наоборот, известные и успешные люди – лакомая цель для аферистов. Как злоумышленники пытались нажиться на украинских звездах? В 14 выпуске шоу Невероятная правда о звездах 2020 рассказали наши журналисты.

Недавно мошенники довели до слез жизнерадостную ведущую Лесю Никитюк. Дело в том, что незнакомцы от имени звездной блондинки разыгрывали дорогую иномарку. Афера заключалась в следующем: чтобы выиграть автомобиль, нужно перевести определенную сумму на карточку организаторам. Как только ведущая узнала о лохотроне, то сразу предупредила фанатов на своей странице в Instagram и обратилась к мошенникам. К счастью, сейчас делом занимается киберполиция.

Хотите узнать, какие аферы пощекотали нервы Виктору Павлику и Екатерине Безвершенко? Тогда смотрите онлайн программу Невероятная правда о звездах 14 выпуск.

Язык – враг звезд

Селебритиз должны всегда следить за тем, что они говорят. Ведь поклонники разбирают их высказывания по буквам и ищут, за что зацепиться каждый раз. Однако не всегда знаменитости держат под контролем острое словцо. Из-за подобного уже несколько недель страдает украинская ведущая и певица Регина Тодоренко. В 14 выпуске шоу Невероятная правда о звездах (16.05.2020) журналисты рассказали о том, как звезда неосторожно высказалась о жертвах домашнего насилия. Мол, женщины сами виноваты в том, что их бьют. После таких слов карьера Регины начала разрушаться, как карточный дом. Все подробности скандала ищите в видео.

14 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 16.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

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