Танці з зірками-2020: названо имя второго судьи главного танцевального шоу страны

Главное танцевальное шоу страны «Танці з зірками» совсем скоро стартует на канале 1+1.

Сегодня в утреннем шоу «Сніданок з 1+1» несменный судья «Танців з зірками» Влад Яма рассказал, что будет оценивать танцы звезд и в новом сезоне, который выйдет в эфир уже осенью.

Влад заинтриговал зрителей, отметив, что в четвертом сезоне танцевального шоу будет потрясающий звездный состав участников.

По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон «платиновым», - рассказал судья. - Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении.

Танцор и хореограф Влад Яма / пресс-служба канала 1+1

Он пошутил, что каждый раз перед новым сезоном «Танців з зірками» волнуется, как впервые, а оценивая выступления участников, просто пытается говорить правду.

Напомним, что в третьем сезоне членом жюри был эмоциональный Франсиско Гомес, требовательный Влад Яма, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григорий Чапкис.

Уже скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового четвертого сезона проекта, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар и Влада Ямы, расскажут в эфире «Сніданка з 1+1».

Напомним,