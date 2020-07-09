Танці з зірками-2020: названо имя второго судьи главного танцевального шоу страны
Главное танцевальное шоу страны «Танці з зірками» совсем скоро стартует на канале 1+1.
Влад заинтриговал зрителей, отметив, что в четвертом сезоне танцевального шоу будет потрясающий звездный состав участников.
По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон «платиновым», - рассказал судья. - Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители. Я в предвкушении.
Уже скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового четвертого сезона проекта, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар и Влада Ямы, расскажут в эфире «Сніданка з 1+1».
Напомним,