Пацанки. Нове життя: победительница реалити призналась, почему не живет в выигранной квартире
Участница реалити «Від пацанки до панянки» и героиня сериалити «Пацанки. Нове життя» Ирина Слюнько рассказала о столичном жилье.
Поэтому после реалити ее пригласили принять участие в еще одном проекте Нового канала – сериалити «Пацанки. Нове життя». В котором Ирина выиграла квартиру в столице.
Благодаря поддержке зрителей я стала победительницей первого сезона «Пацанки. Нове життя», – говорит Слюнько. – И в подарок действительно получила квартиру. Отказываться от нее я не собираюсь, а, наоборот, планирую покорить Киев!
В квартире проживает мой муж, который работает в Киеве, – объясняет Ира. – А мы с сыном не переезжаем, так как не сделали там полноценный ремонт. Сейчас Влад (сын «пацанки» – прим.ред.) готовится к поступлению в вуз, поэтому все деньги идут на подготовку и репетиторов. Но когда мы закончим с этим, то обязательно продолжим делать ремонт.
Напомним,