Пацанки. Нове життя: победительница реалити призналась, почему не живет в выигранной квартире

9 июля 2020 13:10 Юлия Крутиева
Пацанки. Нове життя: победительница реалити призналась, почему не живет в выигранной квартире
Участница реалити «Пацанки. Нове життя» Ирина Слюнько
пресс-служба Нового канала

Участница реалити «Від пацанки до панянки» и героиня сериалити «Пацанки. Нове життя» Ирина Слюнько рассказала о столичном жилье.

Читайте такжеАлла Пугачева готовится вновь стать бабушкой
Ирина Слюнько, которую на проекте назвали Синька из-за зависимости от алкоголя, была участницей второго сезона «Від пацанки до панянки». Несмотря на проблемы, девушка зарекомендовала себя как веселая и жизнерадостная. 

Поэтому после реалити ее пригласили принять участие в еще одном проекте Нового канала – сериалити «Пацанки. Нове життя». В котором Ирина выиграла квартиру в столице.

Благодаря поддержке зрителей я стала победительницей первого сезона «Пацанки. Нове життя», – говорит Слюнько. – И в подарок действительно получила квартиру. Отказываться от нее я не собираюсь, а, наоборот, планирую покорить Киев!

Участница реалити «Пацанки. Нове життя» Ирина Слюнько / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЯ поступил, как ответственный родитель: Джонни Депп давал наркотики своей 13-летней дочери
Тогда почему девушка не живет в своей столичной квартире, а вернулась в родной Херсон? «Пацанка» говорит, что это один из самых распространенных вопросов, которые ей задают.

В квартире проживает мой муж, который работает в Киеве, – объясняет Ира. – А мы с сыном не переезжаем, так как не сделали там полноценный ремонт. Сейчас Влад (сын «пацанки» – прим.ред.) готовится к поступлению в вуз, поэтому все деньги идут на подготовку и репетиторов. Но когда мы закончим с этим, то обязательно продолжим делать ремонт.

Ирина Слюнько с сыном / пресс-служба Нового канала
Напомним, свадьбу Ирины Слюнько и ее избранника показали в сериалити «Пацанки. Нове життя». Муж не является родным отцом сына Ирины, однако, по словам девушки, парням удалось найти общий язык.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости Пацанки. Нове життя

Материалы по теме

Очень романтично! Никита Добрынин приготовил душевный сюрприз Даше Квитковой в честь ее дня рождения
Новости

Очень романтично! Никита Добрынин приготовил душевный сюрприз Даше Квитковой в честь ее дня рождения
Танці з зірками-2020: названо имя второго судьи главного танцевального шоу страны
Новости

Танці з зірками-2020: названо имя второго судьи главного танцевального шоу страны
Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Тайный агент: шок-проверка столичных хостелов
Новости

Тайный агент: шок-проверка столичных хостелов

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK