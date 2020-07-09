Пацанки. Нове життя: победительница реалити призналась, почему не живет в выигранной квартире

Участница реалити «Від пацанки до панянки» и героиня сериалити «Пацанки. Нове життя» Ирина Слюнько рассказала о столичном жилье.

Ирина Слюнько, которую на проекте назвали Синька из-за зависимости от алкоголя, была участницей второго сезона «Від пацанки до панянки». Несмотря на проблемы, девушка зарекомендовала себя как веселая и жизнерадостная.

Поэтому после реалити ее пригласили принять участие в еще одном проекте Нового канала – сериалити «Пацанки. Нове життя». В котором Ирина выиграла квартиру в столице.

Благодаря поддержке зрителей я стала победительницей первого сезона «Пацанки. Нове життя», – говорит Слюнько. – И в подарок действительно получила квартиру. Отказываться от нее я не собираюсь, а, наоборот, планирую покорить Киев!

Участница реалити «Пацанки. Нове життя» Ирина Слюнько / пресс-служба Нового канала

Тогда почему девушка не живет в своей столичной квартире, а вернулась в родной Херсон? «Пацанка» говорит, что это один из самых распространенных вопросов, которые ей задают.

В квартире проживает мой муж, который работает в Киеве, – объясняет Ира. – А мы с сыном не переезжаем, так как не сделали там полноценный ремонт. Сейчас Влад (сын «пацанки» – прим.ред.) готовится к поступлению в вуз, поэтому все деньги идут на подготовку и репетиторов. Но когда мы закончим с этим, то обязательно продолжим делать ремонт.

Ирина Слюнько с сыном / пресс-служба Нового канала

Напомним, свадьбу Ирины Слюнько и ее избранника показали в сериалити «Пацанки. Нове життя». Муж не является родным отцом сына Ирины, однако, по словам девушки, парням удалось найти общий язык.

Напомним,