Тайный агент: шок-проверка столичных хостелов

9 июля 2020 00:35 Юлия Крутиева
Тайный агент: шок-проверка столичных хостелов

Ведущая Тайного агента (Новый канал) проверила состояние хостелов после карантина.

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После открытия границ, Украина снова готова принимать иностранных туристов. Ведь наша страна привлекательна для путешествий. Но могут ли хостелы предложить иностранным гостям европейский сервис услуг? Проверила журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Татьяна Сорокоус.

Оценить сервис мне помог гость из Франции – Поль, – рассказывает журналистка. – Парень три года путешествует по Украине и хорошо понимает язык. Но во время эксперимента он говорил по-английски. Ведь по международным стандартам, администратор хостела должен владеть иностранным языком.

Поль забронировал номер в столичном хостеле.

На рецепции его сразу попросили оплатить полную сумму за проживание, а это 600 гривен за ночь, – рассказывает Татьяна. – Администратор общалась с ним на украинском языке. По ее словам, английского и французского она не знает. После оплаты женщина дала Полю ключ от его комнаты и пожелала хорошего отдыха.

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К сожалению, насладиться пребыванием в хостеле парень не смог. Ведь его комната была в ужасном состоянии. Постель грязная, а матрас весь в плесени. Спать на нем очень опасно. Испарения плесени могут спровоцировать аллергию или воспаление легких. Пол в ванной комнате был весь в волосах.

Поль был поражен, что за 600 гривен номер такой грязный, – рассказывает Татьяна. – Он попросил администратора вернуть все деньги. Женщина отдала только половину. А по закону, если исполнитель не предоставляет свои услуги надлежащим образом, должен вернуть все средства.

Тайные агенты рекомендуют не платить полную сумму, пока не убедитесь, что номер вас устраивает.

Смотрите программу «Тайный агент» по понедельникам в 15:30 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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