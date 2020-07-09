Тайный агент: шок-проверка столичных хостелов
Ведущая Тайного агента (Новый канал) проверила состояние хостелов после карантина.
Оценить сервис мне помог гость из Франции – Поль, – рассказывает журналистка. – Парень три года путешествует по Украине и хорошо понимает язык. Но во время эксперимента он говорил по-английски. Ведь по международным стандартам, администратор хостела должен владеть иностранным языком.
Поль забронировал номер в столичном хостеле.
На рецепции его сразу попросили оплатить полную сумму за проживание, а это 600 гривен за ночь, – рассказывает Татьяна. – Администратор общалась с ним на украинском языке. По ее словам, английского и французского она не знает. После оплаты женщина дала Полю ключ от его комнаты и пожелала хорошего отдыха.
Поль был поражен, что за 600 гривен номер такой грязный, – рассказывает Татьяна. – Он попросил администратора вернуть все деньги. Женщина отдала только половину. А по закону, если исполнитель не предоставляет свои услуги надлежащим образом, должен вернуть все средства.
Тайные агенты рекомендуют не платить полную сумму, пока не убедитесь, что номер вас устраивает.
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Напомним,