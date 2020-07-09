Леся Никитюк примеряла свадебное платье и рассказала о будущем торжестве
Ведущая Нового канала Леся Никитюк заинтриговала поклонников снимками в свадебном платье. Неужто собирается выходить замуж?
И пока ошарашенные поклонники гадают, с кем же Леди Ле пойдет под венец, раскрываем карты: свадебный наряд Леся меряла на съемках десятого, юбилейного, сезона игрового шоу «Хто зверху?».
В реальной же жизни ведущая не спешит в ЗАГС, но уже знает, какой будет ее будущая свадьба.
Моя свадьба однозначно будет веселой. Я же сама ее проведу! Организую, проведу, и сама на ней буду невестой, - шутит ведущая. - Кстати, как порядочная девушка я уже отложила деньги на свадьбу - хотела бы какие-то моменты взять на себя. Главное, чтобы это никаким образом не касалось родителей. Хочу, чтобы они пришли как гости.