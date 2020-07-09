Леся Никитюк примеряла свадебное платье и рассказала о будущем торжестве

Ведущая Нового канала Леся Никитюк заинтриговала поклонников снимками в свадебном платье. Неужто собирается выходить замуж?

Ведущая Леся Никитюк , кажется, никогда не перестанет удивлять публику: то она тщательно скрывает личную жизнь, то делает переполох в Instagram, публикуя фото в свадебном платье!

И пока ошарашенные поклонники гадают, с кем же Леди Ле пойдет под венец, раскрываем карты: свадебный наряд Леся меряла на съемках десятого, юбилейного, сезона игрового шоу «Хто зверху?».

В реальной же жизни ведущая не спешит в ЗАГС, но уже знает, какой будет ее будущая свадьба.

Моя свадьба однозначно будет веселой. Я же сама ее проведу! Организую, проведу, и сама на ней буду невестой, - шутит ведущая. - Кстати, как порядочная девушка я уже отложила деньги на свадьбу - хотела бы какие-то моменты взять на себя. Главное, чтобы это никаким образом не касалось родителей. Хочу, чтобы они пришли как гости.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Вместе с Лесей свадебное платье примерила вокалистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская. Кто еще был в команде девушек, и удалось ли им победить команду парней во главе с Сергеем Притулой, вы узнаете совсем скоро! Премьера десятого, юбилейного, сезона «Хто зверху» — 27 августа на Новом канале.

Ведущая Леся Никитюк на съемках / пресс-служба Нового канала

Напомним,