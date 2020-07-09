Олег Винник: Счастье с каждым днем жизни становится все слаще

9 июля 2020 19:10 Юлия Крутиева
Олег Винник: Счастье с каждым днем жизни становится все слаще
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Певец Олег Винник рассказал о своем досуге на карантине, грядущем концерте и дне рождении.

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Несколько месяцев карантина певец Олег Винник провел в студии в Германии, а вернувшись в Украину, сразу же принялся за работу, признается – очень соскучился за объятиями друзей и эмоциями. 

От одиночества артист спасался юмором.

Чем я занимался на карантине? Сидел в студии и разговаривал сам с собой, это, кстати, очень помогает, – смеясь, комментирует Олег Винник в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина». – Это хорошие процедуры – где-то попеть, где-то подшутить над собой.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
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Артист признается, во время карантина его не раз просили дать онлайн-концерт, однако для него это было слишком неудобно, ведь работать без живых зрителей и искренних эмоций он не привык. Однако уже через несколько недель, он все-таки даст онлайн-концерт в дополненной виртуальной реальности – зрители смогут с помощью аватара виртуально войти в зал, найти свое место, увидеть соседей и даже сделать селфи с певцом, подарить ему цветы и поцеловать! Такие технологии применяются в Украине впервые. Концерт состоится в день рождения артиста, ему исполнится 47 лет.

Я никогда не обращаю внимание на свой возраст и не обижаюсь. Мне кажется, что мужчине вообще не стоит обижаться, если тебе дают больше лет, – рассказал артист. – Это не важно! Важно внутри – в душе и сердце – оставаться юным.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника
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Кроме того, Олег Винник отметил – из-за кризиса среднего возраста он не переживает. Оказалось, что «Мистер-счастье», как его называют поклонницы, только недавно в полной мере почувствовал себя счастливым.

Буду откровенен – я в последние годы только начинаю чувствовать вкус жизни. Я понимаю, что счастье с каждым днем жизни становится все слаще и слаще,
– с улыбкой отмечает Олег.

Звезда признается, что во время изоляции на карантине понял для себя главное – надо ценить родных людей и любимое дело, а все остальное наладится.

Напомним, 

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