YUNA-2020: полный список победителей музыкальной премии
9 июля 2020 17:35
Премия YUNA-2020
пресс-служба
9 июля состоялось объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2020.
Читайте такжеКак будто семья: Макс Барских засыпал Сеть трогательными фото с 2-летним сыном Миши РомановойЧлены Экспертного совета и организаторы премии YUNA-2020 открыли конверты с именами новых триумфаторов. Объявление транслировалось в прямом эфире на страницах премии в Facebook, Instagram и на YouTube-канале.
Наибольшее количество статуэток в этом году забрал MONATIK – пять наград.
- Лучше концертное шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм
- Лучший исполнитель: MONATIK
- Лучшая исполнительница: NK
- Открытие года: Jerry Heil
- Лучший поп-группа: Время и Стекло
- Лучшая рок-группа: Антитіла
- Лучший видеоклип: MONATIK - LOVE IT Ритм
- Лучший эстрадный хит: Оля Полякова - Любовница
- Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash - Падло
- Лучшая песня на другом языке: MONATIK - LOVE IT Ритм
- Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")
- Лучшая песня: Время и Стекло - Дим
- Лучший альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм
Напомним,