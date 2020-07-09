YUNA-2020: полный список победителей музыкальной премии

9 июля 2020 17:35 Юлия Крутиева
YUNA-2020: полный список победителей музыкальной премии
Премия YUNA-2020
пресс-служба

9 июля состоялось объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2020.

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Члены Экспертного совета и организаторы премии YUNA-2020 открыли конверты с именами новых триумфаторов. Объявление транслировалось в прямом эфире на страницах премии в Facebook, Instagram и на YouTube-канале. 

Наибольшее количество статуэток в этом году забрал MONATIK – пять наград.

  • Лучше концертное шоу: MONATIK - LOVE IT Ритм
  • Лучший исполнитель: MONATIK
  • Лучшая исполнительница: NK
  • Открытие года: Jerry Heil
  • Лучший поп-группа: Время и Стекло
  • Лучшая рок-группа: Антитіла
  • Лучший видеоклип: MONATIK - LOVE IT Ритм
  • Лучший эстрадный хит: Оля Полякова - Любовница
  • Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash - Падло
  • Лучшая песня на другом языке: MONATIK - LOVE IT Ритм
  • Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")
  • Лучшая песня: Время и Стекло - Дим
  • Лучший альбом: alyona alyona - Пушка, MONATIK - LOVE IT Ритм

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Торжественное награждение победителей YUNA 2020 состоится во время проведения следующей, десятой церемонии 30-31 марта 2021 в столичном Дворце "Украина". Это будет два разных шоу.

Напомним, 

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