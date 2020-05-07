YUNA 2020: стала известна новая дата проведения церемонии
Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA объявил новую дату проведения 9-ой церемонии YUNA 2020 – 14 сентября 2020 года.
«Еще в марте с введением общенационального карантина у всей команды оргкомитета премии не было никаких сомнений в том, что церемония YUNA состоится! Будет это в марте, мае или сентябре – не столь принципиальный вопрос, – прокомментировал Павел Шилько. – Главное то, что премия пройдет тогда, когда это будет безопасным для зрителей, артистов и команды премии. Знаем и верим: YUNA must go on!»
По словам организаторов, объявленный ранее перечень артистов, которые выступят на церемонии YUNA 2020, остается актуальным, а приобретенные билеты на церемонию являются действительными. Билеты на новую дату уже можно приобрести по ссылке.
На грандиозном гала-концерте 14 сентября зрителей ожидают музыкальные номера от MONATIK, MELOVIN, MARUV, группы BEZ ОБМЕЖЕНЬ, Артема Пивоварова и дуэта Alina Pash & KRUTЬ. Организаторы интригуют и говорят, что ближе к событию объявят ряд не менее громких имен. Ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, который готовит прожарку звезд на церемонии.
Также читайте,
- Олег Михайлюта из ТНМК через 10 лет снова на шоу Кто против блондинок?
- Ревизор. Карантин: Юлия Панкова показала, где самое грязное место в супермаркетах.