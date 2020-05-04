ТОП блогер Діма Варварук зробив неможливе, презентувавши трек
4 мая 2020 17:47
ТОП блогер Діма Варварук зробив неможливе, презентувавши трек
пресс-служба
Трійка успішних блогерів, на чолі з Дімою Варваруком, презентували перший повноцінний реліз треку «Білка», який з перших хвилин підірвав мережу Інтернет.
Сама пісня народилася вночі, вірніше приспів. Пригадую, у прямому ефірі, граючи на гітарі, рядки і прийшли у голову. Ви запитаєте мене, чому саме білка? Тому що я її люблю. Продовжив закінчувати її наступного дня і як бачимо – вдало, - підкреслив Діма Варварук.
Хочу, щоб наш трек лунав у кожному клубі, щоб люди танцювали та забували про буденні речі, звісно, після закінчення карантину. У цей час треба максимально розвантажувати себе, думати лише про позитив і жити так, аби було що пригадати. Думаю, що завдяки карантину, багато хто в собі відкриє чимало талантів, так, як це зробив я. Слухайте, кайфуйте, нехай трек качає кожного, - додав блогер.