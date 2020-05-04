Нарушили карантин: известный украинский дуэт снял провокационное видео на новый хит

В пятницу, 1 мая, дуэт EDGAR&EMMA выпустили трогательный трек «Где ты?».

На своем официальном YouTube-канале артисты также представили mood video, которое сняли инкогнито на фотостудии у своих друзей.

Съемочный процесс был с минимальным составом команды: только артисты, оператор и режиссер.

По сценарию, EDGAR и EMMA влюбленная пара. Молодые люди находятся в непростой жизненной ситуации, каждый из них пытается донести свою «боль» из-за расставания.

Кстати, песня «Где ты» стала доступной на всех цифровых площадках только сейчас, хоть коллектив и исполняет ее на своих концертах еще с прошлой весны.

Пришло время, - улыбаются исполнители. – Мы рады, что у нас есть материал, который мы можем сейчас выпускать в период карантина. Потому что практически все студии закрыты. А так хочется порадовать слушателей новинками.

Напомним, EDGAR&EMMA единственный интернациональный дуэт в украинском шоу-бизнесе. На счету у артистов несколько клипов и успешных радио синглов.