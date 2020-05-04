Нарушили карантин: известный украинский дуэт снял провокационное видео на новый хит
В пятницу, 1 мая, дуэт EDGAR&EMMA выпустили трогательный трек «Где ты?».
Съемочный процесс был с минимальным составом команды: только артисты, оператор и режиссер.
По сценарию, EDGAR и EMMA влюбленная пара. Молодые люди находятся в непростой жизненной ситуации, каждый из них пытается донести свою «боль» из-за расставания.
Кстати, песня «Где ты» стала доступной на всех цифровых площадках только сейчас, хоть коллектив и исполняет ее на своих концертах еще с прошлой весны.
Пришло время, - улыбаются исполнители. – Мы рады, что у нас есть материал, который мы можем сейчас выпускать в период карантина. Потому что практически все студии закрыты. А так хочется порадовать слушателей новинками.