Актеры сериала Папаньки исполнили саундтрек ко второму сезону сериала

7 мая 2020 10:30 Александр Кива
Актеры сериала Папаньки исполнили саундтрек ко второму сезону сериала

Уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ стартуют «Папаньки-2» — сериал о приключениях четверых друзей-отцов, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки.

Продолжение телесериала «Папаньки» порадует зрителей новой заглавной песней, которая ярче отображает события второго сезона.

Создатели удивляют зрителей еще до премьеры — оказывается, у сериала будет новый саундтрек:

— Мы решили, что раз каждый сезон — это новая история, то в треке должна отображаться непосредственно её идея. Поэтому написали абсолютно новую песню, которая идеально ложится на сюжет. Трек получился отличный и задорный! — не скрывает гордости креативный директор «Дизель Студио» Михаил Шинкаренко.

 Очередным сюрпризом для зрителей будет то, что песню исполняют сами актеры. А поют о том, как хочется всё успеть, будучи папанькой круглосуточно и без выходных. Ведь во втором сезоне уже все четверо друзей будут отцами:

— Второй сезон расширяет взгляд на взаимоотношения папанек с женами, детьми и на их дружбу. Поэтому была необходима новая песня. А так как сейчас главные герои настолько интересны зрителям и самостоятельны, то делать они всё должны сами, и петь заглавную песню тоже, — объясняет шеф-редактор «дизель Студио» Алексей Бланарь.

Даже для Егора Крутоголова новость о том, что нужно будет исполнять песню, была приятной неожиданностью:

— Я сперва удивился, что меняется саундтрек, ведь песня была весёлая! Но оказалось, что она не совсем подходит второму сезону. Очень логично было спеть голосами самих папанек. Счастлив внести свою музыкальную лепту в этот прекрасный проект!

Смотрите  премьеру сериала «Папаньки-2» 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!

Материалы по теме

Молодеем на глазах: эффективные упражнения из йоги для лица
Полезные советы

Молодеем на глазах: эффективные упражнения из йоги для лица
Как создать красивые брови: ТОП-4 секрета
Lifestyle

Как создать красивые брови: ТОП-4 секрета
Актеры сериала Папаньки исполнили саундтрек ко второму сезону сериала
Меломан

Актеры сериала Папаньки исполнили саундтрек ко второму сезону сериала
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.05.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK