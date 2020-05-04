Ревизор. Карантин: Юлию Панкову не пустили в пекарню, вытолкали операторов и вызвали полицию

Впервые за три недели ревизий Юлию Панкову не пустили на кухню заведения.

Во время карантина большинство заведений работает по системе доставки и самовывоза готовых блюд. Кроме пиццы и суши большой популярностью пользуются пироги. Ведь это тоже вкусно, быстро и удобно. Поэтому на этой неделе ведущая Юлия Панкова решила провести ревизию одной из самых известных локаций с вкусной выпечкой в Киеве – «Василеві пироги».

Сначала я проверила, как заведение осуществляет доставку, – рассказывает Юля Новому каналу. – Пирог мне привезли невероятно быстро, за 20 минут, но он был холодным. Термометр показал всего +5 градусов. Есть и плюсы: картонная упаковка была закрыта пищевой пленкой. То есть, существует вероятность, что кроме вас никто не будет касаться пищи. Курьер был в маске, но без перчаток.

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Однако блюдо Юля не пробовала. Ведь она не уверена в безопасности продукта. Ведущая отправилась на ревизию заведения, чтобы проверить, соблюдают ли повара правила карантина и санитарные нормы.

Наверное, работникам «Василевих пирогів» есть, что скрывать! – говорит Юля. – Ведь я попала только в помещение заведения. Через несколько минут после начала ревизии владелица вытолкала моих операторов и не дала мне зайти на кухню. Отказалась показать медицинские книжки работников.

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Более того, сотрудница заведения сказала, что вызвала полицию, чтобы доказать, что «Ревизор» (Новый канал) осуществляет незаконную деятельность. Хотя ведущая выполняет свои профессиональные обязанности в соответствии со статьей 58 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В статье говорится, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация, и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

Юлю попросили подождать полицию на улице. Но прошел час, и никто не приехал. Работники закрылись внутри заведения и выключили свет.

Вам решать, продолжать ли заказывать еду в этом заведении. «Ревизор» не рекомендует «Василеві пироги» украинцам! Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин» каждый четверг в 18:00 на Новом канале.

Напомним,