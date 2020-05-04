Тайный агент: новый сезон шокирует равнодушием, халатностью и обманом потребителей

Их расследования шокируют и огорчают. Разве возможно, чтобы события, зафиксированные на видео агентов, происходили в XXI веке? Откуда такое равнодушие, халатность и обман потребителей?

Новые расследования «Тайного агента» (Новый канал) раскроют скрытую правду! Работников маркетов, салонов красоты, контактных зоопарков, заведений питания, туристических курортов этими фактами не удивишь. Ведь они знают о них, более того, делают все, чтобы эта информация не просочилась в СМИ. Однако от тайных агентов ничего не скроешь. Они не только провели журналистское расследование, но и работали под прикрытием. И чем больше углублялись в тему, тем больше им было не до смеха:

Сначала работа на проекте «Тайный агент» казалась мне этаким фановым детективом, – рассказала агент Елена Зборовская. – Ну, прикольно же! Ты должен расследовать, разоблачать, наблюдать, отстаивать, в конце концов. Но все оказалось не так, как я себе представляла. Во время съемок мой мир начал немного «колебаться». И со временем я поняла, что «Тайный агент» – это совсем не фан, а, наоборот, страшно, больно и шокирующее.

Тайный агент 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Тайные агенты устраивают провокации, чтобы проверить готовность сотрудников заведений к форс-мажорам. Как оказалось, в определенных ситуациях человек может остаться один на один со своей проблемой.

Помню, как я была шокирована на съемках выпуска о пабах, – продолжает Елена. – Мы проверяли работу охранников: к нам приставали парни (наши актеры), а работники большинства заведений на это не обращали внимания. Я даже просила мужчин, которые сидели рядом, заступиться за нас... И знаете, что они сделали??! Просто отсели подальше! В этот момент я поблагодарила судьбу, что эта ситуация только проверка. Но мне стало страшно от человеческого равнодушия. Другой шок случился во время проверки салонов красоты. Я пересмотрела сотни описаний различных мастеров и салонов, знаю все о гиалуроновой кислоте, филерах и ботоксе. Но за время подготовки и съемок этой программы поняла, что в столице специалистов в этой сфере можно пересчитать по пальцам, максимум, двух рук, а салонов – тысячи! Вы только вдумайтесь: вас готовы уколоть на кушетке в чьей-то квартире, где о стерильности и речь не идет. Вам нарисуют брови от руки и заверят, что противопоказаний у микроблейдинга фактически не существует. Еще будьте готовы к тому, что вам охотно продадут несертифицированный препарат для инъекций ботокса, за результат которых никто не несет ответственности. Кстати, вы знали, что в Украине таких сертифицированных препаратов всего три! С каждым днем работы на «Тайном агенте» я все больше понимала, какой была легкомысленной, как халатно относилась к своему здоровью... И как много в нашей стране таких людей, как я!

Будьте осторожны! И не пропустите премьеру 4-го сезона «Тайного агента» 1 июня на Новом канале.

Напомним,