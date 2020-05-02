Руслана Писанка о желании запустить коллекцию одежды: Чтобы чувствовали себя королевами
Популярная актриса Руслана Писанка сыграла роль патологоанатома в новом детективе «Филин», премьера которого состоится 12 мая в 13:30 на телеканале «Украина».
По словам актрисы, у нее с мужем совпадают вкусы в увлечениях. С супругом Игорем они часто ходят в театр. А от него Руслана переняла любовь к дизайну.
Муж до встречи со мной не был театралом, а после ему пришлось полюбить театр. Но тем и ценно его мнение. Оно не светское. Он говорит, как есть: интересно, неинтересно. А я от супруга переняла интерес к строительству и дизайну. Мне нравится подбирать детали, цвета. Как удобно расположить стол, стул, чтобы ничего не мешало. Когда-нибудь мы возьмем серьезно объект, «за бесплатно» почти, ради интереса. Для этого нужно иметь время. А все-таки я действующая актриса и постоянно не могу быть на объекте. Поэтому все в дистанционном режиме,– отмечает Руслана Писанка.
Также актриса призналась, что задумывалась над созданием собственной коллекции одежды для женщин Plus Size.
Миллион раз уже хотела запустить. Я всегда была крупной девушкой, и всегда была проблема, во что одеться. Когда еду в Америку, там мне легко найти модную одежду. Мне нравятся более свободные фасоны, удобные. Хэбэшные вещи, в которых ты будешь хорошо себя чувствовать. Поэтому, если когда-нибудь у меня что-то родится, я уж точно знаю, что нужно женщинам немножко Plus Size, чтобы они себя чувствовали королевами,– рассказала Писанка.
Напомним,