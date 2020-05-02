Руслана Писанка о желании запустить коллекцию одежды: Чтобы чувствовали себя королевами

2 мая 2020 22:30 Юлия Крутиева
Руслана Писанка о желании запустить коллекцию одежды: Чтобы чувствовали себя королевами
Актриса Руслана Писанка с мужем Игорем
instagram.com/pisankaruslana

Популярная актриса Руслана Писанка сыграла роль патологоанатома в новом детективе «Филин», премьера которого состоится 12 мая в 13:30 на телеканале «Украина».

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020
Ее героиня – очень яркая женщина, как и сама артистка. На съемочной площадке проекта Руслана Писанка призналась, что хотела бы заняться дизайном – как интерьеров, так и одежды.

По словам актрисы, у нее с мужем совпадают вкусы в увлечениях. С супругом Игорем они часто ходят в театр. А от него Руслана переняла любовь к дизайну.

Муж до встречи со мной не был театралом, а после ему пришлось полюбить театр. Но тем и ценно его мнение. Оно не светское. Он говорит, как есть: интересно, неинтересно. А я от супруга переняла интерес к строительству и дизайну. Мне нравится подбирать детали, цвета. Как удобно расположить стол, стул, чтобы ничего не мешало. Когда-нибудь мы возьмем серьезно объект, «за бесплатно» почти, ради интереса. Для этого нужно иметь время. А все-таки я действующая актриса и постоянно не могу быть на объекте. Поэтому все в дистанционном режиме,
– отмечает Руслана Писанка.

Также актриса призналась, что задумывалась над созданием собственной коллекции одежды для женщин Plus Size.

Миллион раз уже хотела запустить. Я всегда была крупной девушкой, и всегда была проблема, во что одеться. Когда еду в Америку, там мне легко найти модную одежду. Мне нравятся более свободные фасоны, удобные. Хэбэшные вещи, в которых ты будешь хорошо себя чувствовать. Поэтому, если когда-нибудь у меня что-то родится, я уж точно знаю, что нужно женщинам немножко Plus Size, чтобы они себя чувствовали королевами,
– рассказала Писанка.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Руслана Писанка социальные сети новости коллекция одежды

Материалы по теме

Холостяк-10: подробности 9 выпуска – близость в джакузи, шокирующие признания и неожиданное выбывание
Новости

Холостяк-10: подробности 9 выпуска – близость в джакузи, шокирующие признания и неожиданное выбывание
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 10 выпуске от 02.05.2020
В одном боди: Алена Шоптенко впечатлила эффектной домашней фотосессией
Новости

В одном боди: Алена Шоптенко впечатлила эффектной домашней фотосессией
Чтобы чувствовали себя королевами: Руслана Писанка о желании запустить коллекцию одежды
Новости

Чтобы чувствовали себя королевами: Руслана Писанка о желании запустить коллекцию одежды

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK