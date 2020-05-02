Холостяк-10: подробности 9 выпуска – близость в джакузи, шокирующие признания и неожиданное выбывание

Девятая Церемония роз романтического реалити СТБ «Холостяк-10» стала чрезвычайно эмоциональной.

Неожиданное возвращение Даши, самое страстное свидание сезона, азартные игры в казино, катание на лошадях и выбывание участницы, которую полюбили многие телезрители – подробности девятой недели проекта «Холостяк-10» читайте в материале.

Выпуск начался с самого страстного свидания сезона! Макс в тайне от участниц пригласил Дашу в Египет. Пара каталась на сандборде, а после отправилась в спа-салон. Было много поцелуев, объятий и тактильного контакта. А по итогу Макс предложил Даше пожить отдельно от девушек, чтобы она не подвергалась осуждению со стороны соперниц.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Еще одно индивидуальное свидание состоялось с Викой. Макс решил отправиться с девушкой в казино.

Я попробую быть твоим талисманом и мотивировать тебя,

– сказала Вика.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Азартной участница не оказалась, поэтому больше наблюдала, нежели участвовала в игре. Пара успела обсудить самые важные даты своей жизни, по которым сделали ставки. А после – двое отправились в ресторан на ужин.

Я вижу, что мы с тобой похожи, – отметила Вика. – У нас одинаковые взгляды на жизнь.

Тем временем девушки в доме получили еще одно приглашение. Групповое свидание ждало Кристину и Алину. Следующий день они провели вместе с Максом в жарком Египте. Мужчина предложил покататься на лошадях. Кристина проявила инициативу и пожелала ехать верхом вместе с Максом. Алина, соответственно, преодолевала страх самостоятельно. Покатавшись, трое отправились на ужин.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Во время личного общения Кристина затронула тему прошлой Церемонии роз, когда Макс проучил участницу и забыл вручить ей розу. А с Алиной Макс обсуждал воспитание детей. Девушка также рассказала о своем детстве.

По итогу свидания мужчина понял, что обе участницы вызывают вопросы. Свое решение Холостяк озвучил на Церемонии роз. Однако не только выбор Макса заставил волноваться девушек. Возвращение Даши повергло в шок всех соперниц.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба

На этой неделе проект покинула Алина.

У меня достаточно богатый опыт в отношениях. Я совершал ошибки и был часто не прав. Я всегда задавал себе вопрос: что изменить в себе, чтобы в будущем не допускать подобных оплошностей. Возможно, у тебя опыт не такой большой. И это абсолютно нормально. Поэтому я понял, что тебе тоже необходимо совершить эти ошибки, чтобы четко понимать, кого ты хочешь видеть рядом с собой,

– объяснил решение Макс.

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020) / пресс-служба канала СТБ

Уже в машине Алина сказала свое финальное слово, высказавшись в адрес участниц:

Кто там честный? Я с ними жила и слышала, о чем они говорят. Даша хочет гулять, Дана тоже снова решила немного обновить себе Инстаграм, чтобы пошла активность. Кристина еще не разобралась со своими предыдущими отношениями. Девушка немного завралась. Идя на проект, у нее были отношения. Макс говорил мне об ошибках – пусть он сам их и совершит.

Тем не менее, главный герой сделал свой выбор и определил четверку участниц, с родителями которых познакомится уже в следующую пятницу. Смотрите 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» 8 мая в 19:00 на СТБ!

Напомним,