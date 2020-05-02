Холостяк-10: подробности 9 выпуска – близость в джакузи, шокирующие признания и неожиданное выбывание
Девятая Церемония роз романтического реалити СТБ «Холостяк-10» стала чрезвычайно эмоциональной.
Выпуск начался с самого страстного свидания сезона! Макс в тайне от участниц пригласил Дашу в Египет. Пара каталась на сандборде, а после отправилась в спа-салон. Было много поцелуев, объятий и тактильного контакта. А по итогу Макс предложил Даше пожить отдельно от девушек, чтобы она не подвергалась осуждению со стороны соперниц.
Я попробую быть твоим талисманом и мотивировать тебя,– сказала Вика.
Я вижу, что мы с тобой похожи, – отметила Вика. – У нас одинаковые взгляды на жизнь.
Тем временем девушки в доме получили еще одно приглашение. Групповое свидание ждало Кристину и Алину. Следующий день они провели вместе с Максом в жарком Египте. Мужчина предложил покататься на лошадях. Кристина проявила инициативу и пожелала ехать верхом вместе с Максом. Алина, соответственно, преодолевала страх самостоятельно. Покатавшись, трое отправились на ужин.
По итогу свидания мужчина понял, что обе участницы вызывают вопросы. Свое решение Холостяк озвучил на Церемонии роз. Однако не только выбор Макса заставил волноваться девушек. Возвращение Даши повергло в шок всех соперниц.
У меня достаточно богатый опыт в отношениях. Я совершал ошибки и был часто не прав. Я всегда задавал себе вопрос: что изменить в себе, чтобы в будущем не допускать подобных оплошностей. Возможно, у тебя опыт не такой большой. И это абсолютно нормально. Поэтому я понял, что тебе тоже необходимо совершить эти ошибки, чтобы четко понимать, кого ты хочешь видеть рядом с собой,– объяснил решение Макс.
Кто там честный? Я с ними жила и слышала, о чем они говорят. Даша хочет гулять, Дана тоже снова решила немного обновить себе Инстаграм, чтобы пошла активность. Кристина еще не разобралась со своими предыдущими отношениями. Девушка немного завралась. Идя на проект, у нее были отношения. Макс говорил мне об ошибках – пусть он сам их и совершит.
Тем не менее, главный герой сделал свой выбор и определил четверку участниц, с родителями которых познакомится уже в следующую пятницу. Смотрите 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» 8 мая в 19:00 на СТБ!
Напомним,