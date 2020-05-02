Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов
2 мая 2020 12:00
Від пацанки до панянки 4 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
пресс-служба
Новый канал вернул в реалити бывалых участниц.
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец рассказала об интригах и лицемерии на проектеКакие только испытания не придумывают педагоги Школы леди, чтобы перевоспитать участниц четвертого сезона реалити. То их с гирями через реку переправляют, то поговорить с насильниками по телефону просят, а теперь им привели опытных «пацанок» из прошлых сезонов.
Это осознанная провокация от нас, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Как еще мы могли показать ученицам, что вся дальнейшая жизнь в их руках. Если они будут и дальше меняться, станут счастливыми. Но если прекратят, останутся там, где находятся сейчас.
Від пацанки до панянки 4 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба
Вы их видели? Господи, да они ведут себя, как обезьяны, – говорит Юля #Бандитка Чигринец. – Это они леди? Как собаки в пледе.
Від пацанки до панянки 4 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба
Когда я увидела Алехину, подумала, что этому ребенку 14 лет, – улыбается Галя Полудневич. – Оказалось, эта «шкварка» мелкая еще и президент Школы леди. Подозреваю, ее выбрали на высокий пост из жалости.
Від пацанки до панянки 4 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба
Включайте Новый канал в понедельник, 4 мая, в 19:00 и узнаете в реалити «Від пацанки до панянки».
Напомним,