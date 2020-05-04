Кумир 90-х Андрей Губин шокировал поклонников своим внешним видом

Уже более 10 лет 46-летний певец Андрей Губин не дает концерты.

У артиста были проблемы со здоровьем, ранее у него было диагностировано левосторонняя прозопалгия лица – это страшный недуг нервной системы, который вызывает постоянные судороги и боль в лицевых мышцах. А так как Андрей Губин не ведет соцсети, не дает интервью и практически не появляется на публике - поклонникам звезды неоткуда узнать, что происходит в его жизни и как их кумир сейчас выглядит.

Однако на днях Сеть облетели снимки, которые опубликовала подруга Губина – певица и композитор Ульяна Каракоз.

Наконец, Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время! Все будет хорошо!

– подписала фото Ульяна.

Кумир 90-х Андрей Губин c подругой / instagram.com/ulianakarakoz

В кадре на другом снимке с Андреем также можно увидеть и его близкого друга Тараса Ващищына. Именно от него в последнее время СМИ получала информацию о состоянии здоровья кумира 90-х.

Несмотря на то, что Тарас ранее говорил в своих интервью, что Андрей Губин планирует возвращение на сцену, подписчики артиста отметили, что выглядит он неважно на снимках.

Андрей Губин с друзьями / instagram.com/ulianakarakoz

Напомним,