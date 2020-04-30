Папаньки: семейный подряд в сериале — совпадение или все случайности не случайны?

11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера комедийного сериала «Папаньки-2» производства «Дизель Студио».

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Сериал «Папаньки» был знаковым для многих актеров. Во время кастингов к первому сезону Лилия Ребрик, по сюжету жена Егора, узнала о своей второй беременности. Во время съемок Андрей Фединчик стал впервые отцом. А Ольга Арутюнян, по сюжету беременная жена Никиты, по окончанию ТВ-премьеры узнала, что она в положении. 15 августа она уже стала мамой. В начале работы над вторым сезоном семья Крутоголовых также объявила о том, что ждет пополнение.

Итого, четыре младенца за время работы над сериалом! Совпадение?

ЕГОР КРУТОГОЛОВ ПАПАНЬКА. 2 СЕЗОН

Егор Крутоголов и его супруга Катя хотели завести второго ребенка на протяжении пяти лет и именно во время работы над сериалом «Папаньки» Катя забеременела. На сегодняшний день она уже родила сына Макса. Егор видит в этом хороший знак:

— «Папаньки» – это мой любимый проект, потому что он очень знаковый! Честно, мы ждали второго ребенка пять лет. Я верю, что все совпадения – не просто так. И поэтому уверен, что второй сезон должен быть просто космически крутым!

Хочется сделать акцент на том, что сына назвали Макс, и это полное имя мальчика. На вопрос, почему именно так, Егор рассказывает:

— Во-первых, потому что Максимов, которых называют Максом — много. А Максов, которые записаны так в документах, мало. Во-вторых, если вдруг он будет участвовать в международных гонках «Формула-1», то это имя на всех языках будет понятно. Вообще, сейчас он МикроМакс, потом будет МиниМакс, потом МаксиМакс, а затем – Максимус! – мило шутит Егор.

ОЛЬГА АРУТЮНЯН СТАЛА МАМОЙ

Но не только у Крутоголовых пополнение в семье после работы над сериалом. Исполнительница роли Иры, Ольга Арутюнян, всегда отвергала возможность в скором времени стать матерью. Однако, приступив к съемкам «Папанек», узнала о своей беременности. Уже в августе она родила дочь Еву, а через три недели после родов вышла на съемочную площадку второго сезона:

— Мне очень повезло работать с «Дизель Студио». Я узнала о беременности практически на съемочной площадке, снималась беременной и буду сниматься дальше. Я заблаговременно предупредила продюсеров, что я в положении. Они пошли мне навстречу и построили график так, что первый съемочный день у меня стоит через три недели после родов. Так что, беременность никак не помешала моей любимой работе! А работа, кажется, ей как раз поспособствовала, — шутит Оля.

ВСЕ РЕБРИКИ И ДИКИЕ НА СЪЕМОЧОЙ ПЛОЩАДКЕ

Также мы помним, что Лилия Ребрик во время первого сезона была в положении, а её старшая дочь, Диана, впервые снялась в кино именно в «Папаньках».

Но это не всё! На съемочной площадке актеры играют семьями, и это добавляет сериалу особой атмосферы. Сейчас стало известно, что во втором сезоне к Лилии присоединится её муж, хореограф Андрей Дикий. Роль в «Папаньках» — его первый опыт работы актером:

— Раньше я помогал другим актером с танцевальными постановками для кино. Но играть — это для меня впервые. Чувствую большую ответственность перед женой. Лиля – прекрасная актриса и не хочется, чтобы она за меня краснела.

Лилия Ребрик делится, что по сюжету Андрей будет её партнером по танцам в одной из серий:

— Я обожаю работать со своим мужем. Хоть он и не актер, он всегда очень вовлечен в процесс съемки, и знает, что нужно делать. Андрей будет играть моего партнера по танцам. Я уверена, что со своей ролью он справится на все сто. А почему мы вообще будем танцевать — вы узнаете во втором сезоне, — оставляет интригу Лилия.

«Дизели» говорят, что уже ждут на съемках младшую дочь пары — Полину.

ДЕНИСЕНКО И ФЕДИНЧИК — КИНОСЕМЬЯ

Но Ребрик и Дикий — не единственная супружеская пара, которая снимается в сериале «Папаньки». За свою жену «похлопотал» и Андрей Фединчик.

Примечательно, что именно во время работы над первым сезоном он впервые стал отцом! По сюжету, его герой Саша даже не задумывается о семье. Однако, в конце 16 серии к нему пришла девушка с семилетним мальчиком. Уже известно, что это была сестра героини Наталки Денисенко, Тани. Сама же Наталка сыграет девушку, которая родила от Саши ребенка после непродолжительного романа семь лет назад. В своих соцсетях она написала:

«Думаю, многие поклонники нашей пары, будут очень рады (как и мы!!!) узнав чудесную новость! В сериале «Папаньки- 2» у моей героини Тани 7 лет назад появился сын от Саши, которого играет Андрей Фединчик! Так что мы киносемья!!!»

О совместной работе с супругой Андрей Фединчик рассказывает:

— Нам с Наталкой очень легко работать вместе. Нет никаких недосказанностей, всё понятно. В новом сезоне «Папанек» мы не будем женаты, но у нас будет общий ребенок, зрители видели его в последней серии первого сезона. Мой герой, Саша, будет стараться наладить отношения с сыном, найти общие интересы, а получится ли это у него…

Продюсеры сериала шутят, что, если вам не хватает в семье карапуза, они открыты к предложениям о сотрудничестве. Ведь весь этот «семейный подряд» заставляет верить в то, что случайности неслучайны.

Смотрите премьеру «Папаньки-2» 11 мая с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!

Фото в тексте: пресс-служба СТБ, Екатерина Крутоголова.