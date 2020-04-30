Идея Банк: выгодные финансовые идеи на каждый день

Финансовые решения – важный элемент достижения комфортного уровня благосостояния. Кредиты, карты, депозиты и онлайн-банкинг – ключевые составляющие качественного финансового плана.

Какие финансовые идеи предлагает украинцам уже сегодня Идея Банк – стабильный банк с 30-летней историей?

Карантин в Украине внес изменения в жизненные планы и их реализацию многих украинцев. Из хорошего: банковская система продолжает работать, поскольку явлется базовой для работы экономики и для жизни домохозяйств. Выбор банка для получения кредита или размещения депозита – тот вопрос, который многие украинцы задают своим коллегам, друзьям, родным. Где разместить вклад? Насколько надежен тот или иной банк? Надежный банк – это банк, который имеет многолетнюю историю, хорошую репутацию, профессиональный персонал, и предлагает линейку продуктов, которая может удовлетворить запросы клиентов уже сегодня.

Таким банком по праву можно считать Идея Банк. Банк работает на рынке Украины с 1989 года, филиалы и отделения есть по всей стране, акционером банка является польская группа Getin Holding SA, акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже.

«Идея Банк всегда и во все времена выполнял все обязательства перед своими клиентами. В последние несколько лет, несмотря на вызовы экономических кризисов, банк стабильно входит в 20-ку надежных банков в разных рейтингах, при этом в последние несколько лет занимает лидирующие позиции на рынке в розничном кредитовании наличными» - отмечает председатель правления Михаил Власенко. Это подтвержают и рейтинги - у банка первое место в топ-50 ведущих банков Finclub по кредитованию наличными – среди всех основных кредитующих население банков страны.

Важно, что надежность банка подтвердили и в Национальном рейтинговом агентстве «Кредит Рейтинг» - поставили банку долгосрочный кредитный рейтинг Идея Банка по национальной рейтинговой шкале на уровне uaAA- со стабильным прогнозом. Национальный банк Украины также позитивно оценил устойчивость Идея Банка – банк дважды успешно прошел оценку устойчивости, которую проводит НБУ. Идея Банк акредитован Министерством финансов для денежных выплат бюджетникам.

Банк активно развивает сервисы для своих клиентов и партнеров. Например, в 2018 году произошло подключение банка к системе BankID НБУ. И теперь клиенты банка имеют возможность присоединиться к мобильному приложению «Дія» и получить доступ к проектам общественного участия в своих городах.

Для розничных клиентов банк постоянно внедряет новые финансовые решения. Например, Идея Банк подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay - для держателей карт MasterСard и Visa доступны бесконтактные оплаты с помощью смартфона. А еще банк запустил новый продвинутый цифровой банкинг для розничных клиентов банка O.Bank, и теперь все привычные функции и платежи доступны пользователям в режиме онлайн в смартфоне.

Новые условия требуют новых решений, и поэтому Идея Банк недавно предложил финансовые продукты, которые будут полезны клиентам как раз в условиях карантина. В апреле 2020 года банк предложил новый депозит «Финансовый иммунитет». «Мы видим, что сегодня клиентам интересны депозиты с выгодными ставками, а также с возможностью получения средств со счета без потери процентов. Именно поэтому Идея Банк предложил интересное решение: депозит на три месяца с возможностью расторжения в течении нескольких дней без потери процентов. В основе вклада – депозит на семь дней с пролонгацией, и после каждой пролонгации ставка растет», - рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. По его словам, доходность депозита после 11-ти пролонгаций соответствует доходности трехмесячного депозита. А выплата процентов производится каждые семь дней. Клиент после каждой пролонгации может без потери процентов забрать депозит из банка. Сначала ставка по вкладу – 9,5%, а далее (с каждой пролонгацией) – 10%, 10,5%, 11%, 11,5% - вплоть до 15% годовых (11-ая пролонгация). Надежный вклад в стабильном банке – то, что предлагает Идея Банк сегодня.

Как розничный и активно кредитующий банк, Идея Банк заботится о том, чтобы даже в период всеукраинского карантина у украинцев был доступ к простым и понятным беззалоговым кредитам – банк предлагает кредиты наличными. А чтобы помочь клиентам избежать рисков, связанных с распространением вируса, Идея Банк предложил революционное решение – удаленное оформление кредита с доставкой карты, на которой размещены кредитные средства, курьером прямо на дом клиенту. Кэш-кредит «Домашний» - это продукт, где клиент дистанционно оставляет заявку на кредит, получает решение без посещения банковского отделения, а затем получает через курьера экземпляр договора и карту с кредитными деньгами.

«Наш новый кэш-кредит – это ответ на необходимые требования, озвученные МОЗ и касающиеся режима самоизоляции для украинцев на период карантина. Очень простая технология – звонок в банк, заполнение заявки, отправка курьера с пакетом документов и картой клиенту. Срок кредита – до пяти лет, а сумма – от 5 до 500 тысяч гривен», - рассказал Михаил Власенко.

Внести платежи по кредиту можно через сайт Идея Банка, сервис онлайн-платежей iPay.ua, онлайн-банкинг банка, а также терминалы самообслуживания (подробно о том, как удобно платить по кредиту в карантин – ЗДЕСЬ). Любой клиент может получить качественную консультацию по всем кредитным и депозитным продуктам банка через контакт-центр по телефону 0 800 50 20 30.