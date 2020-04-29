Кредитка от Идея Банка: быстро, выгодно, с кэшбэком

Кредитные карты с лимитом уже прочно обосновались в кошельках многих украинцев.

Идея Банк предлагает быстро оформить карту с лимитом до 200 тысяч гривен, которую в удобное время по адресу доставит курьер.

Карантин в Украине внес коррективы в жизнь многих, но что если это время – не повод отказываться от своих планов? «Мы два месяца назад переехали в новую квартиру, причем, переехали с надеждой продолжать уже начатый в конце прошлого года ремонт. Санузлы, кафель, стяжка, штукатурка уже сделаны. Но еще остались работы – поклейка обоев, укладка ламината. Это все – довольно затратно, особенно с учетом снижения доходов из-за карантина», - рассказал киевлянин Марк Резниченко. И добавил: поскольку ремонт продолжается, но необходимые средства было решено одолжить в банке, оформив кредитную карту. «Выбрал Идея Банк, это стабильный банк с 30-летней историей, в котором я уже ранее размещал депозиты, а супруга в прошлом году и брала в банке кэш-кредит. А сейчас пришло время оформить кредитку, чтобы закупить все необходимые стройматериалы», - отметил Марк.

В Идея Банке сегодня предлагают три кредитных карты на выбор, в зависимости от потребностей клиента. Карта Card Blanche Blue удобна для снятия наличных, а карта Card Blanche White – идеальна для расчетов в торгово-сервисной сети. Если же клиент часто оплачивает покупки и услуги онлайн, то в Идея Банке есть отдельная карта - Card Blanche Online. Причем, есть возможность оформить карту на сайте с курьерской доставкой, а еще для быстрого оформления карты можно позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 50 20 30 либо на отделение, где Вы обслуживались. Курьер привезет карту на указанный адрес, то есть можно оформить продукт дистанционно, не выходя из дома. Документы - только паспорт и код.

Много ли сможет банк установить лимита по карте? От 1 тысячи гривен до 200 тысяч. Конечно же, решение о сумме лимита банк принимает индивидуально в каждом отдельном случае, опираясь на документы клиента, его данные, кредитную историю. По словам Михаила Власенко, максимальный лимит зависит от пакета документов, ведь если клиент предоставляет только паспорт и ИНН, то максимум – это 50 тысяч гривен, если в дополнение к паспорту и ИНН идут загранпаспорт или техпаспорт на автомобиль, то максимальный лимит – 75 тыс. гривен. Все суммы выше 75 тысяч банк предоставляет только со справкой с места работы о полученном за шесть месяцев доходе (СПД-физлица предоставляют декларацию о доходах). К слову, если клиент получил кредитку с лимитом, например, 10 тысяч гривен, то со временем банк может повысить этот лимит до 15 тысяч и выше. Идея Банк сейчас не ограничил кредитные лимиты тем клиентам, которые пользуются картами и являются добросовестными заемщиками. В банке отметили, что ограничения по лимитам коснулось тех клиентов, кто дольше года не пользовался картой. Те же клиенты, которые регулярно используют кредитные средства, в этот непростой период остаются с возможностью пользоваться своими кредитками.

Кредитка от Идея Банка – это не просто быстрое и комфортно, это еще и льготный период до 92 дней – время, когда клиент не платит никаких процентов за использование кредитных средств. Первый Грейс-период Card Blanche White и Card Blanche Online - до 92-х дней, в Card Blanche Blue такого периода нет, зато снятие наличных кредитных средств – без комиссии. Минимальный платеж по кредиткам варьируется от 5 и до 8%.

Важно, что в условиях кредитных карт Идея Банка есть кэшбэк – процент потраченной суммы, которая по итогам каждого месяца возвращается на карту клиента. По кредитке

Card Blanche White есть кэшбэк 10% на первый расчет по карте, 3% - при каждом расчете на АЗС и 2% - при оплате в продуктовых супермаркетах. А по кредитной карте Card Blanche Online кэшбэк 5% на все покупки в Интернете, а также 1% - на оплату на автозаправках, в ресторанах и кафе, 0,5% - при расчетах в продуктовых супермаркетах.

Для чего может быть использована кредитка Идея Банка? Для всевозможных расходов – от покупки продуктов в супермаркете и оплаты коммунальных услуг до приобретения бытовой техники или оплаты медицинских услуг клиник. Причем, все операции по карте можно отследить в онлайн-банкинге Идея Банка.

Ну, а чтобы пополнить кредитку (внести платеж по кредиту), достаточно воспользоваться одним из предложенных банком способов – внести наличные в терминалы, в кассу банка, или же провести банковский перевод с любого своего счета. В данный момент, когда в приоритете, согласно рекомендациям МОЗ, самоизоляция и безопасность, в банке рекомендуют платежи через сайт банка, а также банковские переводы в онлайн-банкинге. Однако при желании, конечно, клиент может воспользоваться и внесением платежа через кассу банка, ведь банк продолжает работать. Детально о работе банка в период всеукраинского карантина можно прочитать на сайте Идея Банка.