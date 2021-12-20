Покупать ли криптовалюту в Украине в 2022 году

Покупать ли криптовалюту в Украине в 2022 году

Первые 50 BTC были добыты 3 января 2009 года и с тех пор сообщество поклонников криптовалюты неуклонно растет.

К примеру, криптовалюты в Украине настолько популярны, что в 2021 году страна заняла 4-е место в рейтинге по использованию криптоактивов, который был составлен аналитической компанией Chainanalysis. Для сравнения, в 2020 году в этом рейтинге Украина находилась на шесть строчек ниже.

В то же время достаточно большой процент людей сомневается, стоит ли покупать криптовалюту в Украине в следующем году. Почему? Попробуем разобраться.

Криптовалюта – это (не) сложно

Несмотря на огромное количество литературы и образовательных видео о цифровой валюте, до сих пор бытует мнение, что криптовалюта и все процессы, связанные с ней, – это очень сложно.

При этом мнение человека об инвестировании в виртуальную валюту кардинально меняется, когда он узнает, что купить биткоин в Украине почти так же просто, как поменять гривны на евро. Чтобы узнать больше о покупке/продаже BTC достаточно посетить сайт специализированного обменника. Понятные инструкции и отзывчивая техническая поддержка помогут разобраться во всех нюансах процедуры обмена привычных (фиатных) денег на монеты.

Конечно, чтобы досконально разобраться в том, как устроен мир криптовалюты в Украине и в мире нужно потратить время и силы, но оно того стоит. Как показывает опыт предыдущих лет, вкладывать деньги в биткоин действительно выгодно. Например, за 2020 год BTC вырос на 300%, а в начале 2021 года "перешагнул" историческую отметку в $40 тыс.

Где потратить криптовалюту

Некоторые ошибочно полагают, что криптовалюта бесполезна, когда речь идет о покупке товаров и услуг. Отчасти это так, но уже сегодня в некоторых украинских интернет-магазинах бытовой техники можно сделать оплату биткоинами.

Кроме того, теперь кошелек PayPal разрешает оплачивать покупки едва ли не любой из ТОП-криптовалют непосредственно в своей платежной системе. Сообщается, что данная услуга доступна почти 30 млн продавцов. Примечательно, но несмотря на то, что покупатель платит криптовалютой, на счет продавца поступают фиатные деньги. Данный подход позволяет защитить поставщиков товаров от изменчивости курса цифровой валюты.

Вопрос о легализации криптовалюты

Проблема легализации цифровых денег беспокоит как держателей криптовалюты, так и тех, кто хочет купить BTC, но его сдерживает то, что операции с монетами до сих пор не введены в правовое поле, хотя попытки были.

Закон о криптовалюте в Украине в 2021 году так и не был принят: в первых числах сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон "О виртуальных активах", однако он был ветирован и отправлен на доработку.

Справедливости ради, вопрос о легализации криптовалюты остается открытым не только в Украине. Эксперты считают, что государственные финансовые регуляторы опасаются того, что если цифровые монеты получат должный статус, традиционные финансовые системы окажутся под угрозой.

Таким образом, пока что покупка/продажа биткоина в Украине не легализована, но и не под полным запретом, как в некоторых других странах. Бытует мнение, что данный вопрос будет решен, когда госструктуры получат больше информации об опыте стран, которые "узаконили" криптовалюту.

Проще говоря, экспертное сообщество полагает, что Закон о криптовалюте в Украине все же будет принят, но, безусловно, сложно спрогнозировать, когда именно..

В любом случае, как показывает практика многих инвесторов, покупка криптовалюты в Украине – отличный способ приумножить свой доход, если действовать планомерно и учитывать все возможные риски.

Чи купувати криптовалюту в Україні в 2022 році

Перші 50 BTC були здобуті 3 січня 2009 року і з того часу спільнота шанувальників криптовалюти невпинно зростає. Наприклад, криптовалюти в Україні настільки популярні, що у 2021 році країна посіла 4-е місце у рейтингу з використання криптоактивів, який був складений аналітичною компанією Chainanalysis. Для порівняння, у 2020 році у цьому рейтингу Україна перебувала на шість рядків нижче.

Водночас, досить великий відсоток людей сумнівається, чи варто криптовалюту в Україні наступного року. Чому? Спробуємо розібратися.

Криптовалюта – це (не) складно

Незважаючи на величезну кількість літератури та освітніх відео про цифрову валюту, досі існує думка, що криптовалюта та всі процеси, пов'язані з нею, – це дуже складно.

При цьому думка людини про інвестування у віртуальну валюту кардинально змінюється, коли вона дізнається, що купити біткоін в Україні майже так само просто, як міняти гривні на євро. Щоб дізнатися більше про купівлю/продаж BTC, достатньо відвідати сайт спеціалізованого обмінника. Зрозумілі інструкції та чуйна технічна підтримка допоможуть розібратися у всіх нюансах процедури обміну звичних (фіатних) грошей на монети.

Звичайно, щоб досконально розібратися в тому, як влаштований світ криптовалюти в Україні та у світі потрібно витратити час та сили, але воно того варте. Як показує досвід попередніх років, вкладати гроші в біткойн справді вигідно. Наприклад, за 2020 рік BTC виріс на 300%, а на початку 2021 року "переступив" історичну позначку $40 тис.

Де витратити криптовалюту

Деякі помилково вважають, що криптовалюта марна, коли йдеться про купівлю товарів і послуг. Почасти це так, але вже сьогодні в деяких українських інтернет-магазинах побутової техніки можна зробити оплату біткоінами.

Крім того, тепер гаманець PayPal дозволяє оплачувати покупки майже будь-якої з ТОП-криптовалют безпосередньо у своїй платіжній системі. Повідомляється, що ця послуга доступна майже 30 млн. продавців. Цікаво, але незважаючи на те, що покупець платить криптовалютою, на рахунок продавця надходять фіатні гроші. Цей підхід дозволяє захистити постачальників товарів від мінливості курсу цифрової валюти.

Питання про легалізацію криптовалюти

Проблема легалізації цифрових грошей турбує як власників криптовалюти, так і тих, хто хоче купити BTC, але його стримує те, що операції з монетами досі не введені у правове поле, хоча спроби були.

Закон про криптовалюту в Україні у 2021 році так і не був ухвалений: на початку вересня Верховна Рада України ухвалила в іншому читанні Закон "Про віртуальні активи", однак він був ветований та відправлений на доопрацювання.

Заради справедливості, питання про легалізацію криптовалюті залишається відкритим не лише в Україні. Експерти вважають, що державні фінансові регулятори побоюються, що якщо цифрові монети будуть мати належний статус, традиційні фінансові системи будуть під загрозою.

Таким чином, поки що купівля/продаж біткоінів в Україні не легалізована, але не під повним забороною, як у деяких інших країнах. Існує думка, що це питання буде вирішено, коли державні структури отримують більше інформації про досвід країн, які "узаконили" криптовалюту.

Простіше кажучи, експертна спільнота вважає, що Закон про криптовалюту в Україні все ж таки буде прийнятий, але, безумовно, складно спрогнозувати, коли саме.

У будь-якому випадку, як показує практика багатьох інвесторів, купівля криптовалюти в Україні – чудовий спосіб примножити свій дохід, якщо діяти планомірно та враховувати всі можливі ризики.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.